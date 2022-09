Tiafoe potvrdil výbornú formu, postúpil do prvého grandslamového semifinále

NEW YORK. Americký tenista Frances Tiafoe postúpil do prvého grandslamového semifinále v kariére. Vo štvrťfinále dvojhry na US Open zvíťazil v pozícii turnajovej dvadsaťdvojky nad nasadenou deviatkou Rusom Andrejom Rubľovom 7:6 (3), 7:6 (0), 6:4.

V dueli o postup do finále nastúpi proti lepšiemu zo súboja medzi Španielom Carlosom Alcarazom a Talianom Jannikom Sinnerom.