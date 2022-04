Dlhoročný prezident STZ sa vzdal kandidatúry, podporuje Mečířa

Nemal záruku, že to pôjde dobrým smerom

Olympijského šampióna zo Soulu 1988 už počas pôsobenia vo funkcii kapitána daviscupového tímu prehovárali, aby kandidoval na post prezidenta STZ.

"Vždy mi na tenise záležalo, mal som ho rád. Nahováralo ma viacero ľudí zo zväzu i hráči, aby som kandidoval. Rozhodol som sa definitívne, keď som počul v médiách rôzne vyjadrenia, že všetkých vo zväze vymeníme.

Púšťať do éteru neoverené veci je podľa mňa neetické. Necítil som záruku, že by to mohlo ísť dobrým smerom. STZ vybudoval nejaké pozície i zariadenia, na ktorých sa starší ľudia podieľali vlastnými rukami, keď stavali kluby. Bol by som nerád, aby sa to stratilo," povedal Mečíř st.