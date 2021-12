Keby Mečíř nevyhral, tenis by v Československu zanikol, tvrdí tréner

Z dnešného pohľadu sa to zdá nepochopiteľné. Ako by jeden zápas mohol ovplyvniť budúcnosť celého športu? A prečo by chcel niekto likvidovať tenis v nejakej krajine?

"V ten rok sme nečakane nestačili na Paraguaj a prehra proti ZSSR mala byť zámienkou na zrušenie profesionálneho tenisu v Československu," vraví Jan Kukal, vtedajší reprezentačný tréner mužov i žien.

Ak by vtedy československí tenisti prehrali, zrejme by prišli o pozíciu tzv. štatutárnych hráčov. To bolo v ére socialistického Československa mimoriadne dôležité, aby mohli cestovať do zahraničia na turnaje.

"Na začiatku 80. rokov som sa nedobrovoľne vrátil z Rakúska, kde som pôsobil ako tréner Davis Cupu a Fed Cupu. Musel som zobrať funkciu šéfa štatutárnych hráčov v Prahe. Bola to najhoršia práca môjho života," hovorí Kukal o svojom príchode do československého tímu.

Veľký obrat