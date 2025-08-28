VIDEO: Ostapenková nezvládla svoje emócie. Súperke vynadala, že je nevzdelaná a z nižšej triedy

BRATISLAVA. Americká tenistka Taylor Townsendová zdolala v 2. kole dvojhry žien na US Open v New Yorku 25. nasadenú Lotyšku Jelenu Ostapenkovú 2:0.
Týmto víťazstvom sa hráčka, ktorá je na 139. mieste svetového rebríčka WTA, dostala do tretieho kola domáceho grandslamového turnaja druhýkrát za tri roky.
Stala sa najnižšie postavenou Američankou, ktorá vyprevadila bývalú grandslamovú šampiónku na prestížnom turnaji odvtedy, čo Kristie Ahnová pred šiestimi rokmi vyradila práve Ostapenkovú v New Yorku.
Výsledok však zatienil napäté momenty pri podávaní rúk na sieti po skončení duelu. Townsendová priblížila, že vtedy Ostapenková spochybnila jej správanie a charakter.
"Je to súťaž. Ľudia sa hnevajú, keď prehrajú. Ale nemôžete ma urážať, najmä keď som vám prejavovala len rešpekt. Očakávam to spätne," uviedla na tlačovej konferencii podľa webu wtatennis.com.
VIDEO: Konflikt medzi Ostapenkovou a Townsendovou
Townsendová, aktuálna jednotka v rebríčku štvorhry, tvrdila, že jedným z faktorov, prečo zvíťazila, bolo to, že si zachovala pokoj a to na rozdiel od súperky. Lotyška jej údajne povedala, že je nevzdelaná, z nižšej triedy a že uvidí, čo sa stane, keď bude hrať mimo USA.
"Odpovedala som, že sa na to teším," uviedla s tým, že nemajú medzi sebou žiaden problém a neberie si to osobne, keďže výrok o vzdelaní je ďaleko od pravdy. Ostapenkovej reči neberie ako rasistické.
Mikrofóny na kurte zachytili, ako Townsendová povedala svojej súperke, aby prijala prehru. Keď jej súperka opustila kurt, z publika sa ozvalo bučanie.
Lotyška bola zrejme rozčúlená nulovou reakciou, keď k jednému víťaznému úderu pomohla Američanke sieť. Neospravedlnila sa, čo sa pri takýchto situáciách očakáva.
Ostapenková neskôr na sociálnych sieťach napísala, že sa jej nepáčilo to, že jej vtedy Townsendová odvetila, že sa vôbec nemusí ospravedlňovať.
"V tenise platia určité pravidlá, ktoré väčšina hráčov dodržiava, a toto sa mi stalo prvýkrát. To, že hráte vo svojej domovskej krajine, neznamená, že si môžete robiť, čo chcete," doplnila.
Townsendová sa v treťom kole stretne s piatou nasadenou Ruskou Mirrou Andrejevovou. Favoritkou je rozhodne druhá menovaná.