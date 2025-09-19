Talianky budú obhajovať titul. Finále zariadila najmä Paoliniová

Billie Jean King Cup - semifinále
Ukrajina - Taliansko 1:2
- Marta Kosťuková - Elisabetta Cocciarettová 6:2, 6:3
- Jelina Svitolinová - Jasmine Paoliniová 6:3, 4:6, 4:6
- Marta Kosťuková, Ľudmila Kičenoková - Sara Erraniová, Jasmine Paoliniová 2:6, 3:6
ŠEN-ČEN. Tenistky Talianska budú bojovať o titul na finálovom turnaji Pohára-Billie Jean Kingovej v čínskom Šen-čene.
Obhajkyne prvenstva si v piatok v prvom semifinále poradili s Ukrajinou 2:1, keď o ich víťazstve rozhodol pár Sara Erraniová, Jasmine Paoliniová v záverečnej štvorhre.
Šampiónky z Roland Garros Erraniová s Paoliniovou zdolali ukrajinskú dvojicu Marta Kosťuková, Ľudmila Kičenoková 6:2 a 6:3.
Po dvojhrách bol stav vyrovnaný, keď sa najskôr o prvý bod pre ukrajinské farby postarala Kosťuková po výhre nad Elisabettou Cocciarettovou 6:2, 6:3.
Na 1:1 potom vyrovnala Paoliniová, ktorá zdolala Jelinu Svitolinovú v troch setoch 3:6, 6:4 a 6:4.
Talianky sú vo finále tretíkrát za sebou. Vlani zdolali v boji o titul Slovenky a predvlani prehrali s Kanadou.
V druhom semifinále proti sebe v sobotu nastúpia USA a Veľká Británia.