Swiateková si ide po trofej, ktorá jej ešte chýba. Benčičovú totálne prevalcovala

Na listinu víťaziek na tráve All England Clubu tak v sobotu s určitosťou pribudne nové meno, pre Swiatekovú i Anisimovovú to bude prvé finále vo Wimbledone.

Dvadsaťštyriročná Poľka má vo finálových dueloch na podujatiach veľkej štvorky zatiaľ stopercentnú bilanciu. Bývalá svetová jednotka štyrikrát vyhrala Roland Garros a raz sa tešila aj na US Open.

„Úprimne, nikdy som neverila tomu, že bude možné, aby som si zahrala vo finále. Veľmi sa z toho teším a som na seba nesmierne hrdá. Tenis ma dokazuje neustále prekvapovať, myslela som si, že som už zažila všetko.

Aj keď som mladá, ale nikdy som nezažila, aby som hrala dobre na tráve. Je to premiérovo, som za to rada a užívam si to. Každým zápasom na tráve upravujem svoju hru, dobre sa hýbem, podávam a cítim sa sebavedomo. A funguje to,“ prezradila Swiateková v pozápasovom rozhovore priamo na kurte.