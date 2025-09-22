Tím sveta ovládol Laver Cup. Rozhodnutie priniesla výhra Fritza nad Zverevom

SAN FRANCISCO. Tenisti Tímu sveta sa stali víťazmi prestížneho Laver Cupu v ročníku 2025. V San Franciscu triumfovali nad výberom Európy v pomere 15:9.
Rozhodnutie prinieslo víťazstvo Američana Taylora Fritza nad Nemcom Alexandrom Zverevom 6:3, 7:6 (4).
Fritz, piaty muž svetového rebríčka ATP, získal pre Tím sveta dva dôležité triumfy. Počas druhého dňa si v dvoch setoch poradil hladko aj so svetovou jednotkou Carlosom Alcarazom zo Španielska (6:3, 6:2).
Tímu sveta sa podarilo oplatiť Európanom vlaňajšiu prehru z Berlína. Stalo sa tak pod vedením debutujúceho kapitána Andreho Agassiho.
„Videl som všetkých na lavičke, ako sa radujú vrátane legendy tohto športu Andreho. Vyskakovali zo stoličiek a fandili mi, bolo preto nemožné nebyť nadšený a nedávať do každého bodu všetko, čo je vo mne. Bol to skvelý pocit, keď som to dokázal,“ citoval Fritza oficiálny web Laver Cupu.
V nedeľu sa pripisovalo za víťazstvá najviac, až tri body. Alcaraz si na úvod programu poradil po boku Nóra Caspera Ruuda v štvorhre s americkou dvojicou Alex Michelsen, Reilly Opelka 7:6 (4), 6:1.
Desiaty duel podujatia patril Tímu svet, keď v ňom Alex De Minaur z Austrálie zdolal Čecha Jana Menšíka 6:3, 6:4.
Pozíciu favorita následne potvrdil Alcaraz hladkým víťazstvom nad Argentínčanom Franciscom Cerundolom (6:2, 6:1), no ani to Európanom nestačilo.
Tím sveta ako prvý dosiahol potrebných minimálne 13 bodov na celkový triumf.
Laver Cup - finále
Svet - Európa 15:9
3. deň:
- Alex Michelsen, Reilly Opelka (obaja USA) - Carlos Alcaraz, Casper Ruud (Šp./Nór.) 6:7 (4), 1:6
- Alex De Minaur (Aus.) - Jan Menšík (ČR) 6:3, 6:4
- Francisco Cerundolo (Arg.) - Alcaraz 2:6, 1:6
- Taylor Fritz (USA) - Alexander Zverev (Nem.) 6:3, 7:6 (4)