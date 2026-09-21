    Cenný úspech na juniorských ME. Slovenská tenistka vybojovala dve medaily

    Kali Šupová
    Kali Šupová (Autor: Facebook/Slovenský tenisový zväz)
    TASR|21. sep 2026 o 10:18
    ShareTweet0

    V dvojhre bola blízko k zisku titulu.

    Slovenská tenistka Kali Šupová získala striebornú medailu vo dvojhre na majstrovstvách Európy hráčok do 18 rokov v rakúskom Oberpullendorfe.

    Vo finále prehrala so štrnástkou „pavúka“ Srbkou Lanou Virčovou po troch setoch 6:4, 6:7 (7) a 2:6.

    Šupová bola blízko k zlatu, keď v druhom sete za stavu 6:5 pri svojom podaní nevyužila mečbal a nestačili jej ani ďalšie tri v tajbrejku.

    V treťom sete si Virčová rýchlo vypracovala vedenie 3:0 a finále už dotiahla do víťazného konca.

    Sedemnásťročná hráčka Národného tenisového centra pod vedením trénerky Zuzany De Widtovej pridala na ME aj úspech vo štvorhre. S Nikolou Farkašovou v sobotu získali taktiež striebro, pripomenul Slovenský tenisový zväz na svojej oficiálnej stránke.

    Titul vo dvojhre na ME do 18 rokov získali zo Sloveniek zatiaľ Jana Čepelová v roku 2010 a Petra Uberalová v roku 2012.

    Zo striebra sa v roku 2023 tešila Nina Vargová, ktorá spolu s Nikolou Daubnerovou získala aj zlato vo štvorhre v roku 2022.

    Tenis

    Tenis

    Mia Pohánková
    Mia Pohánková
    Pohánková začala skvelo ďalší turnaj v Portugalsku. V rebríčku sa dostala pred Hrunčákovú
    ut 18:02
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Tenis»Cenný úspech na juniorských ME. Slovenská tenistka vybojovala dve medaily