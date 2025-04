ONLINE: Hrunčáková, Mihalíková - Krawczyková, Muhammadová dnes, Billie Jean King Cup 2025 LIVE (štvorhra)

Vitajte pri sledovaní tenisového stretnutia Pohára Billie Jean Kingovej slovenskej reprezentácie proti USA, ktorý sa odohrá v NTC aréne v Bratislave. Keďže v skupine C najprv slovenské tenistky vyhrali nad Dánskom 3:0 a to isté sa podarilo zopakovať v sobotu americkým tenistkám, tak dnes nás čaká priamy súboj proti tenisovej veľmoci o postup na finálový turnaj, ktorý sa bude hrať v septembri v čínskom Šen-Čene a miestenku naň si už zaistili ženské tenisové reprezentácie Japonska, Španielska, Kazachstanu, Ukrajiny, Veľkej Británie a kvalifikáciu nemuseli hrať obhajkyne titulu z Talianska a domáca Čína. Do posledného zápasu a prípadnej rozhodujúcej štvorhry by na slovenskej strane mali nastúpiť Viktória Hrunčáková a Tereza Mihalíková proti americkému páru Asia Muhammadová a Desirae Krawczyková.