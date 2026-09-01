    New York bol vždy výnimočný. Dojatý Wawrinka se rozlúčil s US Open trpkou prehrou

    Stan Wawrinka
    Stan Wawrinka (Autor: TASR/AP)
    ČTK|1. sep 2026 o 10:09
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    Švajčiar dostal v poslednom sete kanára.

    Lúčenie Stana Wawrinku s tenisovým US Open sa skončilo hneď v prvom kole.

    Trojnásobný grandslamový šampión, ktorý po sezóne ukončí kariéru, odohral s Matteom Berrettinim vyrovnané dva sety, ktoré stratil až v tie-brejkoch.

    V tretej sade už 41-ročný Švajčiar na rozdiel od wimbledonskej rozlúčky na talianskeho súpera nestačil a dostal "kanára". Zaplnené hľadisko Grandstandu sa aj tak s Wawrinkom rozlúčilo ováciami v stoji.

    Wawrinka, ktorý v roku 2016 oslavoval vo Flushing Meadows titul po finálovej výhre nad Srbom Novakom Djokovičom, potom so slzami v očiach sledoval na veľkej obrazovke video na svoju počesť.

    "Zažil som tu za tie roky toľko podpory a lásky. Vždy to bolo výnimočné," povedal dojatý tenista. "Chvíle, ako je táto, boli jedným z dôvodov, prečo som chcel hrať do 41 rokov," dodal.

    VIDEO: Zostrih zápasu Berrettini - Wawrinka

    Pred týždňom sa pritom zdalo, že tenista s jedným z najkrajších jednoručných bekhendov na okruhu o rozlúčku s newyorským grandslamom príde.

    Usporiadatelia US Open totiž zamietli jeho žiadosť o divokú kartu, čo vyvolalo medzi fanúšikmi veľké pobúrenie. Napokon sa do súťaže dostal po tom, ako Američan Patrick Kypson kvôli zraneniu z turnaja odstúpil.

    "Milujem túto hru tak veľmi, že som chcel stále posúvať hranice svojich možností a tento rok som ich dosiahol," konštatoval niekdajší tretí hráč svetového rebríčka, ktorý má v zbierke aj tituly z Australian Open a Roland Garros.

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