Šramková zachránila Slovensko pred vypadnutím. V súboji jednotiek dominovala

Rebecca Šramková
Rebecca Šramková
Sportnet, TASR|9. apr 2026 o 18:04
Slovensko skončí vo svojej skupine najhoršie na druhom mieste.

Billie Jean King Cup 2026 - euro-africká zóna

Slovensko - Chorvátsko 2:0

 Mia Pohánková - Lea Boškovičová 7:6 (6), 6:3

Rebecca Šramková - Tara Würthová 6:4, 7:5

Slovenské tenistky zaznamenali v A-skupine turnaja I. euro-africkej zóny Pohára Billie-Jean Kingovej (PBJK) v portugalskom Oeirase druhé víťazstvo, keď zdolali Chorvátky.

Rebecca Šramková získala v dvojhre druhý bod, v dueli tímových jednotiek zvíťazila nad Tarou Würthovou 6:4 a 7:5.

Na postup do semifinále to však nestačilo. Prvenstvo v skupine si zabezpečilo Srbsko, ktoré získalo možnosť bojovať o účasť v budúcoročnej kvalifikácii.

Prvý singlový bod získala pre slovenský tím Mia Pohánková, Leu Boškovičovú zdolala 7:6 (6) a 6:3.

Na záverečnú štvorhru predbežne postavil slovenský kapitán Viktóriu Hrunčákovú a Terezu Mihalíkovú, Chorvátky by sa mali opierať o Würthovú a Luciju Čiričovú Bagaričovú.

Slovenky tak čaká v piatok 10. apríla súboj o konečné umiestnenie na turnaji, čeliť budú tabuľkovo druhému tímu z D-skupiny.

Druhá dvojhra mala totožný priebeh v úvode prvého setu ako prvá konfrontácia singlistiek.

Šramková sa okamžite ujala vedenia 2:0, ale Würthová odpovedala rovnakým spôsobom. Následne to bola vyrovnaná partia, v ktorej rozhodovali detaily a lepšie rozhodnutia na kurte.

Séria stratených podaní paradoxne zahrala do karát Slovenke, ktorá sa priblížila za stavu 5:4 k zisku prvého dejstva. Šramková využila hneď prvý setbal a po výsledku 6:4 bola bližšie k úspechu v súboji s Würthovou.

Po prestávke sa Šramková výraznejšie herne skonsolidovala, už nedovolila svojej chorvátskej súperke to, čo v prvom sete a hneď sa to prejavilo na kurte a na priebežnom stave.

Ziskom štyroch gemov po sebe razom viedla 4:1 a nechcela pripustiť výraznejšiu drámu. Würthová sa ale herne nakopla, za stavu 4:5 zo svojho pohľadu dokázala Šramkovej zobrať podanie v dôležitom geme z pohľadu druhého setu.

Slovenskú singlovú jednotku to ale nevykoľajilo, odpovedala ďalším brejkom a následne čistou hrou využila prvý vybojovaný mečbal na to, aby ukončila stavom 7:5 celé stretnutie.

Do semifinále turnaja v Oeirase a možnosti zabojovať o miestenku v budúcoročnej kvalifikácii PBJK sa dostali iba víťazi štyroch štvorčlenných skupín.

Slovenky prišli o možnosť postupu po prehre 1:2 so Srbkami. Účinkovanie v A-skupine zakončili s bilanciou dvoch výhier a jednej prehry na druhej pozícii.

Pre slovenské tenistky to je jediná tohtoročná skúsenosť s PBJK, v budúcoročnej edícii opäť nastúpia najskôr na turnaji I. euro-africkej zóny.

Billie Jean King Cup

