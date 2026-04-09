Pohár Billie Jean Kingovej 2026: Šramková zvládla súboj aj proti chorvátskej jednotke

Rebecca Šramková a Tara Würthová dnes hrali druhú dvojhru stretnutia Slovensko - Chorvátsko skupiny A euro-africkej zóny Pohára Billie Jean Kingovej 2026.
Billie Jean King Cup 2026
09.04.2026 o 16:23
2. kolo
Šramková
2:0
(6:4, 7:5)
Ukončený
Würthová
Je dobojované! Rebecca Šramková víťazí proti Tare Würthovej vo dvoch setoch 6:4 a 7:5, pričom definitívne potvrdzuje víťazstvo Slovenska proti Chorvátku! Slovenské reprezentantky tak obsadia vo svojej skupine 2. miesto a zahrajú si o umiestnenie.
Koniec zápasu
7:5
Šramková víťazí v dnešnom zápase!
40-0
Prichádzajú tri mečboly v rade pre slovenskú reprezentantku!
30-0
Loptička od Chorvátky letí za čiaru a bod si pripisuje opäť Šramková.
15-0
Šramková začína svoje podanie úspešne.
6:5
Fantastické! Šramková dokázala otočiť vývoj gemu a za stavu 0:40 získať brejkbol! Podávať tak pôjde do tretice na víťazstvo v dnešnom zápase.
A-40
Vyvrcholením je brejkbol pre Šramkovú!
40-40
Vynikajúce! Šramková odvrátila tri gemboly v rade pre súperku a dostala sa na zhodu.
30-40
Ďalší bod pre Šramkovú.
15-40
Bod si pripisuje aj slovenská tenistka.
0-40
Würthová smeruje k čistej hre.
0-30
Šramková s ďalšou nevynútenou chybou.
0-15
Navyše momentum je na strane chorvátskej reprezentantky, ktorá pokračuje v bodovom ťažení.
5:5
Šramková nevyužila celkovo dve možnosti podávania na víťazstvo v zápase a Chorvátka sa dostáva na stav 5:5 v rámci druhej sady.
40-A
na svete je ďalší brejkbol pre Würthovú.
40-40
Ďalšia zhoda.
40-A
Lenže ihneď prichádza ďalší brejkbol pre chorvátsku tenistku.
40-40
Šramková odvracia brejkbol a dostáva sa na zhodu.
30-40
Würthová má k dispozícii brejkbol!
30-30
Bod pre Šramovú.
15-30
Lenže prichádza bod aj pre chorvátsku reprezentantku.
15-15
Šramková získava bod a dostáva hru na stav po pätnásť.
0-15
Würthová začína podanie svojej súperky úspešne.
5:4
Teraz už jej ale ritern nevyšiel a loptičku posiela mimo dvorca. Podávať však pôjde druhýkrát na svoje víťazstvo.
30-40
Šramková získava bod a žije ešte v prebiehajúcom geme.
15-40
Prichádzajú dva gemboly pre Würthovú.
15-30
Würthová zaznamenáva ďalší úspešný bod.
15-15
Boduje aj chorvátska tenistka, stav po pätnásť.
15-0
Bod pre slovenskú reprezentantku.
5:3
Tentokrát už ale posiela úder iba za zadnú čiaru, čím Würthová znižuje na 3:5.
30-40
Šramková úspešne odvracia prvý brejkbol súperky a znižuje.
15-40
Dva brejkboly pre chorvátsku tenistku!
15-30
Ďalší zisk bodu pre Würthovú, ktorá bojuje o udržanie sa v zápase.
15-15
Dostávame sa na stav po pätnásť.
0-15
Bod pre Würthovú.
5:2
Podarí! Jej súperka zahrala tesnú loptičku za čiaru a to znamená, že sa Šramková bude chystať podávať na víťazstvo v dnešnom zápase.
A-40
Prichádza ďalší brejkbol pre slovenskú reprezentantku. Podarí sa jej ho využiť?
40-40
Šramková dostáva hru na zhodu. Gem pokračuje.
40-A
Tentokrát tu je už gembol pre Würthovú.
40-40
Prichádza ďalšia zhoda.
A-40
Ďalší brejkbol pre Šramkovú, keď jej súperka pokazila úder iba do siete.
40-40
Chorvátska reprezentantka odvracia aj druhý brejkbol a dostáva sa na zhodu.
40-30
Würthová odvracia prvý brejkbol.
40-15
Vynikajúci víťazný bekhend zo strany Šramkovej znamená dva brejkboly!
30-15
Bod zaznamenáva aj chorvátska tenistka.
30-0
Šramková dokráčala k ďalšiemu zisku bodu.
15-0
Úspešný bod si pripisuje slovenská reprezentantka.
4:2
Výmena sa končí nepresnou loptičkou zo strany Šramkovej, Würthová tak znižuje na 2:4 a chystá sa na svoje podanie.
30-40
Prvý bejkbol úspešne odvrátený, zostáva ešte jeden. Šramková sa pripravuje na podanie.
15-40
Sú tu dva brejkboly pre chorvátsku reprezentantku.
15-30
Bod pre slovenskú tenistku.
0-30
Loptička letí za zadnú čiaru, bod si pripisuje Würthová.
0-15
Pri podaní Šramkovej zaznamenáva úvodný bod jej súperka.
4:1
Šramková využíva hneď prvý brejkbol a vedie už 4:1, pričom sa bude chystať na vlastné podanie.
40-15
Dva brejkboly pre slovenskú reprezentantku!
30-15
Ďalší zisk bodu pre slovenskú tenistku.
15-15
Máme tu stav po pätnásť.
15-0
Bod si pripisuje slovenská reprezentantka.
3:1
Šramková napokon zvládla svoj gem a vedie 3:1. Potvrdzuje tak brejk.
40-30
Würthová ale živý ešte nádej na otočenie priebehu prebiehajúceho gemu.
40-15
Prvý bod v geme zaznamenáva aj chorvátska tenistka.
40-0
Hoci Würthová zareagovala na skrátenie hry, následný úder posiela tesne za zadnú čiaru.
30-0
Ďalší bod pre slovenskú hráčku, keď sa jej súperka rozhodla zaútočiť. Jej úder končí len za zadnou čiarou.
15-0
Šramková začína svoje podanie úspešným bodom.
2:1
Dlhá výmena prináša šťastný koniec pre Šramkovú, ktorá využíva brejkbol a vedie 2:1. Podávať pôjde na jeho potvrdenie.
40-30
Šramková si vybojovala brejkbol!
30-30
Dostávame sa na stav po tridsať a dôležitá výmena pred nami.
15-30
Ďalší zisk bodu pre chorvátsku reprezentantku.
15-15
Prichádza stav po pätnásť.
0-15
Würthová začína svoje podanie ziskom bodu.
1:1
Šramková rozohrávala výborne výmenu servisom von z dvorca, následne už len ťažila z dobrej pozície.
40-15
Slovenská reprezentantka má k dispozícii dva gemboly.
30-15
Bod pre Šramkovú.
15-15
Tentokrát zakončuje do siete iba Šramková.
15-0
Würthová posiela forhend iba do siete, bod pre jej súperku.
0:1
Würthová napokon zvládla uhrať svoje podanie a vedie 1:0.
40-A
Loptička končí v aute, znamená to gembol pre Würthovú.
40-40
Sieť triafa aj chorvátska hráčka, máme tu zhodu.
30-40
Následne ale prichádza úder iba do siete v podaní slovenskej reprezentantky.
30-30
Bekhendový kraťas úspešný, Šramková sa dostáva na stav po tridsať.
15-30
Prichádza ale víťazný úder slovenskej tenistky, ktorá ho zahrala forhendom do ľavej strany.
0-30
Würthová zaznamenáva ďalší zisk bodu.
0-15
Šramková musela dobehnúť kraťas, napokon už ale nedokázala uspieť.
6:4
Šramková zvláda prvú sadu po víťaznom zakončení do pravej časti dvorca a vedie 1:0 na sety!
40-30
Würthová zariskovala a zaútočila, napokon jej úder končí v aute. Setbol pre slovenskú tenistku.
30-30
Šramková dostáva hru znova na vyrovnaný stav, pred nami ale dôležitá výmena.
15-30
Ďalší bod pre Würthovú.
15-15
Teraz sa už ale Šramková dostáva na stav po pätnásť.
0-15
Loptička teraz nesadla slovenskej reprezentantke, ktorá posiela výrazne nepresný úder.
5:4
Nepresnosť chorvátskej reprezentantky znamená úspešný brejkbol pre Šramkovú, ktorá pôjde podávať na víťazstvo v prvej sade.
40-30
Würthová ale prvý brejkbol úspešne odvracia. K dispozícii je ešte jeden.
40-15
Šramková zahrala výborný vysoký úder, ktorý dopadol na zadnej čiare. Dva brejkboly pre Slovenku!
30-15
Pri vlastnom podaní boduje už aj Würthová.
30-0
Úspešný bod pre slovenskú reprezentantku.
15-0
Würthová výborne zareagovala na kraťas, následne ale odvrátila iba do tesného autu.
4:4
Hoci mohla Šramková zaútočiť pri sieti, zaznamenáva iba nevynútenú chybu, čím Chorvátka vyrovnáva stav prvého setu na 4:4.
40-A
Ďalší úder slovenskej tenistky ale nezapadol do dvorca, je zahlásený aut. Druhý brejkbol pre súperku.
40-40
Šramková ale brejkbol úspešne odvracia. Je tu zhoda.
30-40
Brejkbol pre chorvátsku reprezentantku!
30-30
Prichádza stav po tridsať a dôležitá loptička pred nami.
30-15
Würthová odvracia ritern iba svojim forhendom za čiaru.
15-15
Šramková sa dostáva na stav po pätnásť.
0-15
Úspešný bod zaznamenáva Würthová.
4:3
Šramková už ale využíva druhý brejkbol a vedie 4:3, pričom pôjde podávať na potvrdenie brejku.
40-15
Výmena sa končí tesným autom Šramkovej po zakončení na pravú stranu.
40-0
Sú tu hneď tri brejkboly pre bratislavskú rodáčku.
30-0
Ďalší zisk bodu pre Šramkovú, ktorá je blízko brejkbolom.
15-0
Podanie súperky začína úspešne slovenská reprezentantka.
3:3
Na záver prichádza eso Šramkovej, ktorá vyrovnáva na 3:3.
40-30
Ritern súperky končí za zadnou čiarou, gembol pre Šramkovú.
30-30
Šramková sa rozhodla zaútočiť na sieť a získava bod, čím dostáva stav po tridsať. Pred nami dôležitá loptička.
15-30
Ďalší zisk bodu pre chorvátsku tenistku, ktorá je blízko k ďalším brejkbolom.
15-15
Šramková sa dostáva na stav po pätnásť.
0-15
Aj pri podaní Šramkovej boduje jej súperka.
2:3
Würthová ustála svoj gem a otáča skóre proti Šramkovej.
30-40
Stále je tu možnosť jedného gembolu pre chorvátsku tenistku.
15-40
Bod si pripisuje Würthová.
15-30
Würthová zaznamenáva víťazný úder do pravej časti dvorca.
15-15
Dostávame sa na stav po pätnásť.
0-15
Úspešný zisk bodu pre chorvátsku tenistku.
2:2
Würthová využíva brejkbol a napokon vyrovnáva stav prvého setu na 2:2!
40-A
A navyše prichádza dokonca aj brejkbol pre chorvátsku reprezentantku!
40-40
Ani druhý gembol Šramkovej nebude využitý. Sme svedkami zhody.
40-30
Würthová si pripisuje úspešný zisk bodu.
40-15
Navyše si zvládla vybojovať aj dva gemboly.
30-15
Šramková získava bod a vedie.
15-15
Prichádza bod aj pre Chorvátku.
15-0
Úspešný bod zaznamenáva slovenská reprezentantka.
2:1
Würthová získava svoj prvý gem v zápase a znižuje na 1:2.
15-40
Bekhend slovenskej hráčky smeroval do ľavej časti dvorca, zastavený bol ale napokon sieťou.
15-30
Prvý bod v geme zaznamenáva aj slovenská reprezentantka.
0-30
Würthová si pripravila víťazný úder na forhend, čím si pripisuje ďalší zisk bodu.
0-15
Na úvod prichádza bod pre chorvátsku reprezentantku.
2:0
Šramková musela ísť cez druhé podanie, napriek tomu potvrdzuje brejk a vedie 2:0.
A-40
Je tu navyše výhoda a gembol pre slovenskú tenistku.
40-40
Šramková ale prvý brejkbol súperky úspešne odvracia a dostáva sa na zhodu.
30-40
Ale pozor! Brejkbol prichádza aj na strane Würthovej.
30-30
Dostávame sa na vyrovnaný stav po tridsať.
30-15
Ďalší zisk bodu si pripisuje slovenská reprezentantka.
15-15
Bod pre Würthová, máme tu stav po pätnásť.
15-0
Bratislavská rodáčka začína dobre aj svoje vlastné podanie.
1:0
Šramková hneď na úvod využíva svoj prvý brejkbol a vedie 1:0! Podávať pôjde na jeho potvrdenie.
40-15
Hneď v úvode prvého setu prichádzajú dva brejkboly pre slovenskú tenistku!
30-15
Ďalší zisk bodu pre slovenskú reprezentantku.
15-15
Zahlásený aut, boduje aj Šramková. Po pätnásť.
0-15
Úspešne začína duel chorvátska tenistka.
0:0
Stretnutie sa práve začalo.
Pozdravujem všetkých tenisových fanúšikov, vítam vás pri sledovaní stretnutia na Billie Jean King Cup, keď v rámci 3. kola zabojuje Slovensko proti Chorvátsku. O druhú ženskú dvojhru sa pritom postará Rebecca Šramková a Tara Würthová.
Hoci už slovenské reprezentantky nemajú šancu na postup, bojujú naďalej o 2. miesto v skupine. To by im zaručilo vyhnutie sa zápasov o udržanie. Po úvodnej dvohre ale vedieme proti Chorvátku 1:0, keď sa o prvý bod pre Slovensko postarala Mia Pohánková.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 16:30.