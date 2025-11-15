Slovensko ešte môže živiť nádej na postup. Hrunčáková predviedla fanastický obrat

Pohár Billie Jean Kingovej 2025
Slovensko - Švajčiarsko 1:0 po I. dvojhre
Viktória Hrunčáková - Susan Bandecchiová 7:5, 6:2
BRATISLAVA. Slovenská tenistka Viktória Hrunčáková zvládla zápas so Švajčiarkou Susan Bandecchiovou v rámci baráže Pohára Billie Jean Kingovej.
Hrunčákovej vôbec nevyšiel úvod zápasu s Bandecchiovou, keď dvakrát stratila servis a Švajčiarka si vybudovala náskok 5:1.
Slovenská dvojka však nezložila zbrane, vďaka bojovnému výkonu uhrala šesť gemov za sebou a prvý set napokon získala vo svoj prospech.
Po 57 minútach ho zakončila esom. Hrunčáková sa postupne dostala do správneho rytmu, na jej konto pribúdali víťazné údery.
V druhom dejstve po dvoch brejkoch odskočila Bandecchiovej na 4:1 a zápas už dotiahla do úspešného konca. Udržala tak slovenské nádeje na postup, v piatok podľahli zverenky kapitána Mateja Liptáka Argentíne 0:3.
Hrunčáková dosiahla 15. singlové víťazstvo v prestížnej súťaži a vyrovnala sa Henriete Nagyovej, s ktorou sa delí o štvrté miesto. Napravila si chuť po hladkej prehre s Argentínčankou Juliou Rierovou.
Ak chcú Slovenky zostať v hre o účasť v budúcoročnej kvalifikácii, musia v sobotu zvíťaziť nad Švajčiarskom 3:0. Proti Argentíne získali iba set a tak majú už iba malú šancu na postup.
V druhej dvojhre nastúpili proti sebe tímové jednotky Rebecca Šramková a Simona Waltertová.