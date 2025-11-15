    Slovensko ešte môže živiť nádej na postup. Hrunčáková predviedla fanastický obrat

    Viktória Hrunčáková sa teší z výhry proti.
    Viktória Hrunčáková sa teší z výhry proti. (Autor: TASR)
    Sportnet, TASR|15. nov 2025 o 17:02
    Slovensko tak po úvodnej dvojhre vyhráva nad Švajčiarskom 1:0.

    Pohár Billie Jean Kingovej 2025

    Slovensko - Švajčiarsko 1:0 po I. dvojhre

    Viktória Hrunčáková - Susan Bandecchiová 7:5, 6:2

    BRATISLAVA. Slovenská tenistka Viktória Hrunčáková zvládla zápas so Švajčiarkou Susan Bandecchiovou v rámci baráže Pohára Billie Jean Kingovej.

    Hrunčákovej vôbec nevyšiel úvod zápasu s Bandecchiovou, keď dvakrát stratila servis a Švajčiarka si vybudovala náskok 5:1.

    Slovenská dvojka však nezložila zbrane, vďaka bojovnému výkonu uhrala šesť gemov za sebou a prvý set napokon získala vo svoj prospech.

    Po 57 minútach ho zakončila esom. Hrunčáková sa postupne dostala do správneho rytmu, na jej konto pribúdali víťazné údery.

    V druhom dejstve po dvoch brejkoch odskočila Bandecchiovej na 4:1 a zápas už dotiahla do úspešného konca. Udržala tak slovenské nádeje na postup, v piatok podľahli zverenky kapitána Mateja Liptáka Argentíne 0:3.

    Hrunčáková dosiahla 15. singlové víťazstvo v prestížnej súťaži a vyrovnala sa Henriete Nagyovej, s ktorou sa delí o štvrté miesto. Napravila si chuť po hladkej prehre s Argentínčankou Juliou Rierovou.

    Ak chcú Slovenky zostať v hre o účasť v budúcoročnej kvalifikácii, musia v sobotu zvíťaziť nad Švajčiarskom 3:0. Proti Argentíne získali iba set a tak majú už iba malú šancu na postup.

    V druhej dvojhre nastúpili proti sebe tímové jednotky Rebecca Šramková a Simona Waltertová.

    Play-off Pohára Billie Jean Kingovej - skupina C

    dnes 17:02
