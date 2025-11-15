ONLINE: Rebecca Šramková - Simona Waltertová dnes, Pohár Billie Jean Kingovej 2025 LIVE

BRATISLAVA. Rebecca Šramková a Simona Waltertová dnes hrajú druhú dvojhru stretnutia Slovensko - Švajčiarsko na turnaji o účasť v budúcoročnej kvalifikácii Pohára Billie Jean Kingovej 2025.
Tenis sledujte s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: Rebecca Šramková - Simona Waltertová (tenis, Pohár Billie Jean Kingovej, dvojhra, sobota, vysledok, NAŽIVO)
Billie Jean King Cup 2025
15.11.2025 o 17:00
2. kolo
Šramková
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Waltertová
Prenos
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 17:00.