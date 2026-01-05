    Šramková nenatiahla víťaznú sériu. V úvode hlavného turnaja ju zdolala domáca hráčka

    Slovenská tenistka Rebecca Šramková počas zápasu vo Wimbledone 2025. (Autor: TASR/AP)
    Sportnet|5. jan 2026 o 08:45
    V prvom sete stratila vedenie 3:0.

    WTA Brisbane 2026

    Ženy - 1. kolo:

    Kimberly Birrellová - Rebecca Šramková (SR) 6:4, 3:6, 6:3

    Slovenská tenistka Rebecca Šramková nepostúpila do 2. kola na turnaji WTA v austrálskom Brisbane.

    V úvodnom zápase ju po trojsetovom boji zdolala domáca držiteľka voľnej karty Kimberly Birrellová po trojsetovom boji 6:4, 3:6, 6:3.

    Slovenská tenisová jednotka začala zápas lepšie a v prvom sete viedla 3:0. Súperka však potom získala päť gemov za sebou a už nedopustila žiadnu drámu.

    Šramková v druhom dejstve opäť rýchlo viedla 3:0. V siedmej hre síce prišla o servis, no reagovala rebrejkom a vynútila si rozhodujúci set.

    V ňom bol klúčový gem za stavu 2:1 pre Birrellovú, ktorá využila druhú brejkbalovú šancu pri servise Slovenky a v deviatej hre potvrdila postup ďalej.

    Tenis

