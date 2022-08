Kužmová to dokázala! Slovenka si zahrá grandslamové US Open

NEW YORK. Slovenská tenistka Viktória Kužmová sa prebojovala do hlavnej súťaže na grandslamovom turnaji US Open.

Vo finále kvalifikácie vyradila ôsmu nasadenú Bulharku Viktoriju Tomovovú 6:4, 6:4. V druhom sete otočila zverenka trénera Tomáša Hrunčáka z 1:4.