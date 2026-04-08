Veľká zmena v slovenskom tenise? Kapitán naznačil koniec, dôvody zatiaľ neprezradil

Kapitán slovenského tenisového tímu žien Matej Lipták.
Kapitán slovenského tenisového tímu žien Matej Lipták. (Autor: TASR)
Sportnet|8. apr 2026 o 11:50
Matej Lipták je na poste kapitána od roku 2009.

Slovenské tenistky čaká v utorok náročná úloha. Na turnaji I. euro-africkej zóny Pohára Billie-Jean Kingovej odohrajú za jeden deň až dve stretnutia.

Najskôr absolvujú dohrávku súboja so Srbskom a následne na podujatí v portugalskom Oeirase vyzvú Litvu, ktorá má rozohraný duel s Chorvátskom.

Komplikácie v harmonograme spôsobil utorňajší dážď, pre ktorý sa okrem iného nedohral ani súboj Mii Pohánkovej s Teodorou Kostovičovou. Srbka síce prehrávala 2:4, no ziskom siedmich gemov po sebe otočila skóre.

Ešte pred dohrávkou tohto súboja však Slovenský tenisový zväz prekvapivo informoval, že nehrajúci kapitán Matej Lipták zvažuje odstúpenie z funkcie.

Slovenky čaká boj v Portugalsku. Šramková verí v návrat medzi elitu: Ideme zabojovať
Slovenky čaká boj v Portugalsku. Šramková verí v návrat medzi elitu: Ideme zabojovať

"S veľkou pravdepodobnosťou bude toto môj posledný výjazd vo funkcii kapitána tímu. Keď som sedel s hráčkami večer pred prvým stretnutím, oznámil som to aj im. Definitívne sa rozhodnem až po tomto turnaji.

Porozprávam sa ešte s babami a nechám si to prejsť hlavou. Moje rozhodnutie však nezávisí od toho, ako dopadne turnaj v Portugalsku, preto som chcel túto informáciu oznámiť teraz.

Mám k tomu dôvody, ku ktorým sa vyjadrím, keď nastane ten správny čas," povedal Lipták, ktorý funkciu kapitána zastáva nepretržite od roku 2009.

Pod jeho vedením hrali Slovenky v roku 2013 semifinále Pohára federácie, v ktorom nestačili na Rusko napriek vedeniu 2:0 po prvom dni. 

Finále si napokon zahrali o 11 rokov neskôr, už pod názvom Pohár Billie Jean Kingovej. Na záverečnom turnaji zdolali USA, Austráliu aj Veľkú Britániu a až vo finále boli na ich sily hráčky Talianska.

    Mia Pohánková
    Pohánkovej nepomohli dobrý úvod ani dlhá vynútená pauza. Prvý bod získala srbská tínedžerka
