    Slovensko - Srbsko: LIVE STREAM zo zápasu Pohára Billie Jean Kingovej.
    Sportnet|7. apr 2026 o 11:30
    ShareTweet0

    Sledujte spolu s nami LIVE STREAM zo zápasov Slovensko - Srbsko v skupine A Pohára Billie Jean Kingovej.

    Tenistky Slovenska a Srbska dnes hrajú zápas skupiny A na turnaji I. euro-africkej zóny Pohára Billie-Jean Kingovej.

    V úvodnom dueli nastúpi Mia Pohánková proti Teodore Kostovičovej, druhý duel odohrá Rebecca Šramková proti Lole Radivojevičovej a vo štvorhre sa v tíme Slovenska predstavia Viktória Hrunčáková a Tereza Mihalíková proti dvojici Aleksandra Kruničová a Natalija Seničová.

    Na víťaza zápasu čaká v stredu úspešnejší zo súboja medzi Chorvátskom a Litvou. Vo štvrtok sa odohrajú zostávajúce stretnutia. Do semifinále postúpia iba víťazi štyroch štvorčlenných skupín.

    Víťazi piatkových semifinálových duelov postúpia priamo do novembrovej baráže o účasť v budúcoročnej kvalifikácii PBJK. Zdolaní semifinalisti zabojujú proti sebe v sobotu 11. apríla o posledné postupové miesto.

    Tenis sledujte spolu s nami naživo ako live stream.

    LIVE STREAM: Slovensko - Srbsko (Pohár Billie Jean Kingovej, tenis, skupina A, výsledky, utorok, naživo)

    Tenis

    Nachádzate sa tu:
    Domov»Tenis»LIVE STREAM: Slovensko - Srbsko dnes, Pohár Billie Jean Kingovej 2026 (skupina A)