LIVE STREAM: Slovensko - Srbsko dnes, Pohár Billie Jean Kingovej 2026 (skupina A)

Tenistky Slovenska a Srbska dnes hrajú zápas skupiny A na turnaji I. euro-africkej zóny Pohára Billie-Jean Kingovej.
V úvodnom dueli nastúpi Mia Pohánková proti Teodore Kostovičovej, druhý duel odohrá Rebecca Šramková proti Lole Radivojevičovej a vo štvorhre sa v tíme Slovenska predstavia Viktória Hrunčáková a Tereza Mihalíková proti dvojici Aleksandra Kruničová a Natalija Seničová.
Na víťaza zápasu čaká v stredu úspešnejší zo súboja medzi Chorvátskom a Litvou. Vo štvrtok sa odohrajú zostávajúce stretnutia. Do semifinále postúpia iba víťazi štyroch štvorčlenných skupín.
Víťazi piatkových semifinálových duelov postúpia priamo do novembrovej baráže o účasť v budúcoročnej kvalifikácii PBJK. Zdolaní semifinalisti zabojujú proti sebe v sobotu 11. apríla o posledné postupové miesto.
