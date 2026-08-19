Mladý Slovák s bronzom mieri na US Open. Na grandslamoch ho trápi mentálna stránka hry

Slovenský tenista Leon Sloboda má vo veku 17 rokov nálepku veľkého talentu, ktorú postupne ukazuje na turnajoch.
Za sebou má prvé vystúpenia na juniorských grandslamoch a tiež tímový úspech z európskeho šampionátu do 18 rokov.
Zároveň si je samotný hráč vedomý toho, že má pred sebou ešte veľa práce, aby sa časom zaradil medzi svetovú špičku.
Aktuálna sezóna na kurtoch sa preklopila do svojej druhej polovice, víťaz juniorskej kategórie v ankete Tenista roka Slovenského tenisového zväzu (STZ) má z nej zatiaľ rozporuplné pocity.
„Nie som zatiaľ úplne spokojný, je to vidieť aj na tých výsledkoch, že veľa zápasov mi utieklo. Väčšinou som vyhral prvý set a potom dva prehral, no to patrí k tenisu.
Posledné dva-tri mesiace tvrdo pracujem, na tréningoch hrám super, takže myslím si, že výsledky prídu,“ povedal pre TASR Sloboda.
Sedemnásťročný Slovák sa v tomto roku už predstavil aj na grandslamoch medzi juniormi.
„Australian Open bolo ešte v pohode, škoda tretieho zápasu, ktorý sa dal zahrať lepšie. Na Roland Garros a Wimbledone som vyhral prvý set a dovolím si povedať, že to boli vyhraté zápasy, no pokazil som si to.
Posledné zápasy som sa necítil na kurte dobre mentálne a herne. Nemal som totiž nahratých veľa zápasov, neveril som si teda v dôležitých situáciách. V tenise je to o detailoch,“ zhodnotil talentovaný tenista vystúpenie na troch grandslamoch aktuálnej sezóny.
V Austrálii sa dostal do tretieho kola, podujatia vo Francúzsku a Veľkej Británii mu priniesli stopku už hneď na úvod účinkovania v dvojhre.
Na veľkých podujatiach má Sloboda možnosť vidieť v akcii aj skúsenejších hráčov, najmä z okruhu ATP: „Veľa sa kamarátim s hráčmi z Prostějova, Jiřím Lehečkom a Jakubom Menšíkom.
S nimi som sa trochu porozprával. Mal som tréning vedľa Novaka Djokoviča a Jannika Sinnera, takže to je taká pekná pamiatka. Zahral som tam jeden pekný úder, za ktorý ma Sinner pochválil, takže som sa cítil dobre. Sledoval som ich, keďže ich nevidím každý deň.“
Okrem pôsobenia na juniorských turnajoch začínajú u Slobodu prichádzať aj prvé štarty medzi mužmi.
„Za sebou mám zatiaľ len dva turnaje. Pred rokom som získal prvý ATP bod, vtedy som ešte nebol taký vyspelý, takže bolo to ťažké. Videl som presnosť mužských súperov, že je potrebné byť napríklad rýchly na nohách, robiť menej nevynútených chýb a byť koncentrovaný. V Česku trénujem s mužmi, takže by to nemala byť taká veľká zmena,“ zamyslel sa Sloboda.
Tímovo to je z pohľadu talentovaného Slováka v tejto sezóne oveľa lepšie, prednedávnom sa podieľal na zisku bronzu na majstrovstvách Európy do 18 rokov. Celkovo patril k lídrom kolektívu najmä po výsledkovej stránke.
„Znamená to pre mňa veľa tento tímový úspech. Som rád, že môžem reprezentovať Slovensko. Teší ma, že môžem hrať s mojim najlepším kamarátom Markom Bekénim v jednom tíme.
Boli tam všetci hráči z grandslamov a mne sa podarilo vyhrať každý zápas. Nahral som veľa zápasov, dodalo mi to sebavedomie,“ vrátil sa Sloboda k účinkovaniu vo francúzskom Vichy.
Tenisová sezóna sa v tomto období presúva najmä na tvrdý povrch, povestným vrcholom tejto fázy ročníka je US Open.
„Čaká ma na konci augusta prípravný turnaj v Kanade a potom sa ide na US Open. Nedávne zápasy ma trochu posadili na zem, pretože vidím, že je potrebné tvrdo pracovať a sústrediť sa na detaily.
Je ešte predo mnou veľa práce. V ďalšom roku by som chcel hrať viac mužských turnajov,“ dodal na záver Sloboda.