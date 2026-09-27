VIDEO: Prešla celé klzisko a naservírovala gól. Lopušanová si pripísala prvé body v NCAA

Nela Lopušanová v drese Slovenska.
Nela Lopušanová v drese Slovenska. (Autor: IIHF)
Sportnet|27. sep 2026 o 08:08
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Slovenská hokejista prešla pod univerzitný tím začiatkom tejto sezóny.

Slovenská hokejistka Nela Lopušanová si pripísala v nočnom zápase v univerzitnej NCAA premiérové body v tejto súťaži.

Hráčka Wisconsinu prispela dvomi asistenciami k výhre 6:0 nad St. Lawrence.

Hneď pri prvej asistencii predviedla Slovenka nádherné sólo cez celé klzisko až spoza vlastnej brány a naservírovala gól pre Maggie Scannellovú.

VIDEO: Asistencia Nely Lopušanovej

Lopušanová je v jednom útoku s talentovanou českou hráčkou Adélou Šapovalivovou, ktorá si takisto v nočnom zápase pripísala dve asistencie.

Pre Slovenku išlo už o druhý zápas v tejto prestížnej súťaži. V tom prvom pri výhre 6:2 s rovnakým súperom nebodovala, pripísala si však štyri strely na bránu.

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Nela Lopušanová v drese Slovenska.
Nela Lopušanová v drese Slovenska.
VIDEO: Prešla celé klzisko a naservírovala gól. Lopušanová si pripísala prvé body v NCAA
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