VIDEO: Prešla celé klzisko a naservírovala gól. Lopušanová si pripísala prvé body v NCAA

Slovenská hokejistka Nela Lopušanová si pripísala v nočnom zápase v univerzitnej NCAA premiérové body v tejto súťaži.
Hráčka Wisconsinu prispela dvomi asistenciami k výhre 6:0 nad St. Lawrence.
Hneď pri prvej asistencii predviedla Slovenka nádherné sólo cez celé klzisko až spoza vlastnej brány a naservírovala gól pre Maggie Scannellovú.
VIDEO: Asistencia Nely Lopušanovej
Lopušanová je v jednom útoku s talentovanou českou hráčkou Adélou Šapovalivovou, ktorá si takisto v nočnom zápase pripísala dve asistencie.
Pre Slovenku išlo už o druhý zápas v tejto prestížnej súťaži. V tom prvom pri výhre 6:2 s rovnakým súperom nebodovala, pripísala si však štyri strely na bránu.