Duel s Kolumbiou odštartuje Molčan, rozhodol žreb. Večer sa predstaví aj Klein

    Kapitán slovenského tenisového daviscupového tímu Tibor Tóth počas tlačovej konferencie pred stretnutím I. svetovej skupiny Davisovho pohára tenistov Slovensko - Kolumbia. (Autor: TASR)
    11. sep 2025 o 11:35
    Sobotňajší program otvorí štvorhra.

    BRATISLAVA. Alex Molčan a Nicolas Mejia nastúpia v piatok od 17.00 h v bratislavskom NTC na úvodnú dvojhru stretnutia I. svetovej skupiny Davisovho pohára tenistov medzi Slovenskom a Kolumbiou.

    V druhom piatkovom singli sa predstavia domáca jednotka Lukáš Klein a dvojka z tímu súpera Adria Soriano Barrera. Rozhodol o tom štvrtkový žreb.

    Sobotňajší program otvorí o 14.00 h štvorhra, do ktorej Slováci predbežne nominovali dvojicu Klein a Miloš Karol, v kolumbijskom drese by sa mali predstaviť debloví špecialisti Nicolas Barrientos a Cristian Rodriguez.

    Nasledovať bude duel tímových jednotiek Kleina a Mejiu a súboj ukončí duel dvojok Molčana a Barreru.

    Na víťaza zápasu čaká na budúci rok kvalifikácia o postup na finálový turnaj Davisovho pohára, zdolaný bude bojovať o udržanie sa v I. svetovej skupine.

    Molčan s Mejiom si tak hneď v piatkovej prvej dvojhre zopakujú súboj z uplynulého víkendu, keď vo finále dvojhry na challengeri v Istanbule uspel slovenský tenista 7:6 (9) a 6:2. Mejia predtým vo štvrťfinále vyradil Miloša Karola.

    S Kolumbiou sa Slováci v daviscupovej histórii ešte nestretli, o výhode domáceho prostredia pre nasadených Slovákov tak rozhodol dodatočný žreb.

    Domáci vstupujú do zápasu v pozícii favorita, Kolumbii v nominácii chýba najlepší hráč krajiny vo svetovom rebríčku Daniel Elahi Galan.

    V slovenskej nominácii kapitána Tibora Tótha figurujú ešte Norbert Gombos a Michal Krajčí.

    Pre 20-ročného Krajčího je to pri absencii Lukáša Pokorného premiérová pozvánka do tímu. Súpisku Kolumbie dopĺňa Miguel Tobon.

    Slovensko - Kolumbia

    Zápas I. svetovej skupiny Davisovho pohára:

    piatok 17:00:

    Alex Molčan - Nicolas Mejia

    Lukáš Klein - Adria Soriano Barrera

    sobota 14:00:

    Klein, Miloš Karol - Nicolas Barrientos, Cristian Rodriguez

    Klein - Mejia

    Molčan - Barrera

    dnes 11:35
