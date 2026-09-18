    Molčan je očakávanou jednotkou tímu. Gréci s Tsitsipasom chcú vrátiť Slovákom prehru

    Alex Molčan.
    Alex Molčan. (Autor: TASR/AP)
    TASR|18. sep 2026 o 11:38
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    V druhom singli úvodného dňa sa predstavia Norbert Gombos a Stefanos Tsitsipas.

    Alex Molčan a Stefanos Sakellaridis nastúpia v sobotu od 12.00 h na antuke v košickom NTC na úvodnú dvojhru stretnutia I. svetovej skupiny Davisovho pohára tenistov medzi Slovenskom a Gréckom.

    V druhom singli sa predstavia Norbert Gombos a Stefanos Tsitsipas. Rozhodol o tom piatkový žreb v Aule Košice.

    Nedeľňajší program otvorí o 10.00 h štvorhra, do ktorej slovenský kapitán Tibor Tóth predbežne nominoval dvojicu v zložení Lukáš Pokorný a Miloš Karol, v gréckom drese by sa mali predstaviť Tsitsipas a Sakellaridis.

    Nasledovať bude duel tímových jednotiek Molčana s Tsitsipasom a súboj ukončí zápas dvojok Gombosa a Sakellaridisa.

    Na víťaza čaká v budúcom roku kvalifikácia o postup na finálový turnaj Davisovho pohára, zdolaný bude bojovať o udržanie sa v I. svetovej skupine.

    V Košiciach pôjde o druhý vzájomný duel oboch krajín. V septembri 2023 zvíťazilo Slovensko na Olympijskom štadióne v Aténach 3:1, hoci v zostave domácich figuroval aj Tsitsipas.

    Bývalej svetovej trojke patrí v aktuálnom rebríčku ATP 44. miesto. Najvyššie postaveným Slovákom je Molčan na 94. priečke.

    Žreb duelu I. svetovej skupiny Davisovho pohára

    Slovensko - Grécko

    Sobota: 12.00 h

    Alex Molčan - Stefanos Sakellaridis

    Norbert Gombos - Stefanos Tsitsipas

    Nedeľa: 10.00 h

    Lukáš Pokorný, Miloš Karol - Stefanos Tsitsipas, Stefanos Sakellaridis

    Alex Molčan - Stefanos Tsitsipas

    Norberto Gombos - Stefanos Sakellaridis

    Tenis

    Tenis

    Alex Molčan.
    Alex Molčan.
    Molčan je očakávanou jednotkou tímu. Gréci s Tsitsipasom chcú vrátiť Slovákom prehru
    dnes 11:38
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