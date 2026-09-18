Molčan je očakávanou jednotkou tímu. Gréci s Tsitsipasom chcú vrátiť Slovákom prehru

Alex Molčan a Stefanos Sakellaridis nastúpia v sobotu od 12.00 h na antuke v košickom NTC na úvodnú dvojhru stretnutia I. svetovej skupiny Davisovho pohára tenistov medzi Slovenskom a Gréckom.
V druhom singli sa predstavia Norbert Gombos a Stefanos Tsitsipas. Rozhodol o tom piatkový žreb v Aule Košice.
Nedeľňajší program otvorí o 10.00 h štvorhra, do ktorej slovenský kapitán Tibor Tóth predbežne nominoval dvojicu v zložení Lukáš Pokorný a Miloš Karol, v gréckom drese by sa mali predstaviť Tsitsipas a Sakellaridis.
Nasledovať bude duel tímových jednotiek Molčana s Tsitsipasom a súboj ukončí zápas dvojok Gombosa a Sakellaridisa.
Na víťaza čaká v budúcom roku kvalifikácia o postup na finálový turnaj Davisovho pohára, zdolaný bude bojovať o udržanie sa v I. svetovej skupine.
V Košiciach pôjde o druhý vzájomný duel oboch krajín. V septembri 2023 zvíťazilo Slovensko na Olympijskom štadióne v Aténach 3:1, hoci v zostave domácich figuroval aj Tsitsipas.
Bývalej svetovej trojke patrí v aktuálnom rebríčku ATP 44. miesto. Najvyššie postaveným Slovákom je Molčan na 94. priečke.
Žreb duelu I. svetovej skupiny Davisovho pohára
Slovensko - Grécko
Sobota: 12.00 h
Alex Molčan - Stefanos Sakellaridis
Norbert Gombos - Stefanos Tsitsipas
Nedeľa: 10.00 h
Lukáš Pokorný, Miloš Karol - Stefanos Tsitsipas, Stefanos Sakellaridis
Alex Molčan - Stefanos Tsitsipas
Norberto Gombos - Stefanos Sakellaridis