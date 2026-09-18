Pohánková hrá v Portugalsku suverénne. Nestratila set a čoskoro môže byť slovenskou dvojkou

WTA 125 v Caldas da Rainha 2026
Dvojhra - Štvrťfinále:
Mia Pohánková (SR) - Kylie Collinsová (USA) 7:6 (3), 6:4
Slovenská tenistka Mia Pohánková postúpila do semifinále dvojhry na turnaji WTA 125 v portugalskom Caldas da Rainha (100 000 eur, tvrdý povrch vonku).
Zverenka trénera Róberta Gašparetza a kondičného Kristiána Cupáka zvíťazila vo štvrťfinále nad Američankou Kylie Collinsovou 7:6 (3) a 6:4.
Veľká nádej slovenského tenisu sa vyznamenala hneď na úvod turnaja, keď zdolala hráčku TOP 100 Rakúšanku Sinju Krasuovú, turnajovú jednotku suverénne 6:1 a 6:1.
V druhom kole vyhrala nad domácou Portugalčankovu Matilde Jorgeovou (6:4 a 6:1). Pohánková sa vďaka postupu medzi najlepšiu štvorku dostala v live rebríčku WTA na kariérne maximum (210. miesto).
Ak postúpi do finále, dostane sa pred Viktóriu Hrunčákovú a bude slovenskou singlovou dvojkou.
Hrunčáková na rovnakom turnaji vypadla v druhom kole so Švajčiarkou Susan Bandecchiovou.