    Pohánková hrá v Portugalsku suverénne. Nestratila set a čoskoro môže byť slovenskou dvojkou

    Mia Pohánková
    Mia Pohánková (Autor: fb/caldasdarainhaladiesopen, Slovenský tenisový zväz)
    Sportnet|18. sep 2026 o 15:33
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    Ak postúpi do finále, dostane sa v rebríčku WTA pred Viktóriu Hrunčákovú.

    WTA 125 v Caldas da Rainha 2026

    Dvojhra - Štvrťfinále:

    Mia Pohánková (SR) - Kylie Collinsová (USA) 7:6 (3), 6:4

    Slovenská tenistka Mia Pohánková postúpila do semifinále dvojhry na turnaji WTA 125 v portugalskom Caldas da Rainha (100 000 eur, tvrdý povrch vonku).

    Zverenka trénera Róberta Gašparetza a kondičného Kristiána Cupáka zvíťazila vo štvrťfinále nad Američankou Kylie Collinsovou 7:6 (3) a 6:4.

    Veľká nádej slovenského tenisu sa vyznamenala hneď na úvod turnaja, keď zdolala hráčku TOP 100 Rakúšanku Sinju Krasuovú, turnajovú jednotku suverénne 6:1 a 6:1.

    V druhom kole vyhrala nad domácou Portugalčankovu Matilde Jorgeovou (6:4 a 6:1). Pohánková sa vďaka postupu medzi najlepšiu štvorku dostala v live rebríčku WTA na kariérne maximum (210. miesto).

    Ak postúpi do finále, dostane sa pred Viktóriu Hrunčákovú a bude slovenskou singlovou dvojkou.

    Hrunčáková na rovnakom turnaji vypadla v druhom kole so Švajčiarkou Susan Bandecchiovou.

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