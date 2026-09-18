    Shelton bol blízko k pohodlnému vedeniu USA. V dvoch setoch mu šancu zmaril Lehečka

    Jiří Lehečka oslavuje víťazstvo nad Benom Sheltonom.
    Jiří Lehečka oslavuje víťazstvo nad Benom Sheltonom. (Autor: TASR/AP)
    TASR|18. sep 2026 o 18:56
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    V prvom zápase uspel Learnen Tien s Jakubom Menšíkom.

    Českí tenisti hrali po úvodných dvojhrách zápasu 2. kola kvalifikácie Davisovho pohára s USA nerozhodne 1:1.

    V pražskej O2 aréne najprv poslal Američanov do vedenia Learner Tien, ktorý si poradil s Jakubom Menšíkom 6:4, 6:2.

    O vyrovnanie sa postaral Jiří Lehečka, ktorý zdolal finalistu US Open Bena Sheltona 6:4, 6:4.

    V ďalších stretnutiach reprezentanti Kórejskej republiky vedú po úvodných piatkových dvojhrách nad Indiou 2:0 a Rakúšania hrajú s Belgickom nerozhodne 1:1.

    2. kolo kvalifikácie Davisovho pohára

    Kórejská republika - India 2:0 po úvodných dvojhrách

    • Kwon Soon Woo - Dhakshineswar Suresh 3:6, 6:3, 6:4
    • Chung Hyeon - Sumit Nagal 2:6, 6:4, 7:5

    Rakúsko - Belgicko 1:1 po úvodných dvojhrách

    • Jurij Rodionov - Gauthier Onclin 6:4, 6:1
    • Lukas Neumayer - Zizou Bergs 6:2, 4:6, 2:6

    Česko - USA 1:1 po úvodných dvojhrách

    • Jakub Menšík - Learner Tien 2:6, 4:6
    • Jiří Lehečka - Ben Shelton 6:4, 6:4
    Tenis

    Tenis

    Jiří Lehečka oslavuje víťazstvo nad Benom Sheltonom.
    Jiří Lehečka oslavuje víťazstvo nad Benom Sheltonom.
    Shelton bol blízko k pohodlnému vedeniu USA. V dvoch setoch mu šancu zmaril Lehečka
    dnes 18:56
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