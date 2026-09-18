Shelton bol blízko k pohodlnému vedeniu USA. V dvoch setoch mu šancu zmaril Lehečka

Českí tenisti hrali po úvodných dvojhrách zápasu 2. kola kvalifikácie Davisovho pohára s USA nerozhodne 1:1.
V pražskej O2 aréne najprv poslal Američanov do vedenia Learner Tien, ktorý si poradil s Jakubom Menšíkom 6:4, 6:2.
O vyrovnanie sa postaral Jiří Lehečka, ktorý zdolal finalistu US Open Bena Sheltona 6:4, 6:4.
V ďalších stretnutiach reprezentanti Kórejskej republiky vedú po úvodných piatkových dvojhrách nad Indiou 2:0 a Rakúšania hrajú s Belgickom nerozhodne 1:1.
2. kolo kvalifikácie Davisovho pohára
Kórejská republika - India 2:0 po úvodných dvojhrách
- Kwon Soon Woo - Dhakshineswar Suresh 3:6, 6:3, 6:4
- Chung Hyeon - Sumit Nagal 2:6, 6:4, 7:5
Rakúsko - Belgicko 1:1 po úvodných dvojhrách
- Jurij Rodionov - Gauthier Onclin 6:4, 6:1
- Lukas Neumayer - Zizou Bergs 6:2, 4:6, 2:6
Česko - USA 1:1 po úvodných dvojhrách
- Jakub Menšík - Learner Tien 2:6, 4:6
- Jiří Lehečka - Ben Shelton 6:4, 6:4