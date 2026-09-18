Šupová na európskom šampionáte pokračuje výborne. Postúpila už do semifinále

Slovenská tenistka Kali Šupová postúpila na majstrovstvách Európy hráčok do 18 rokov v rakúskom Oberpullendorfe už do semifinále dvojhry.
Zverenka trénera Martina Hromca si vo štvrťfinále poradila so Švédkou Isabel Skoogovou hladko 6:2, 6:2.
Ďalšou súperkou sedemnásťročnej hráčky NTC bude ôsma nasadená Lotyška Marija Lauvová.
Šupová spoločne s Nikolou Farkašovou postúpili aj do finále štvorhry po víťazstve 7:5, 6:2 nad českými dvojkami „pavúka“ Terezou Heřmanovou a Veronikou Sekerkovou.
V súboji o titul si zmerajú sily s najvyššie nasadenými Lotyškami. Informovala o tom oficiálna webová stránka Slovenského tenisového zväzu.