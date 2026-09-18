    Šupová na európskom šampionáte pokračuje výborne. Postúpila už do semifinále

    Kali Šupová.
    Kali Šupová. (Autor: Facebook / Slovenský tenisový zväz)
    TASR|18. sep 2026 o 20:14
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    Šupová spoločne s Nikolou Farkašovou postúpili aj do finále štvorhry.

    Slovenská tenistka Kali Šupová postúpila na majstrovstvách Európy hráčok do 18 rokov v rakúskom Oberpullendorfe už do semifinále dvojhry.

    Zverenka trénera Martina Hromca si vo štvrťfinále poradila so Švédkou Isabel Skoogovou hladko 6:2, 6:2.

    Ďalšou súperkou sedemnásťročnej hráčky NTC bude ôsma nasadená Lotyška Marija Lauvová.

    Šupová spoločne s Nikolou Farkašovou postúpili aj do finále štvorhry po víťazstve 7:5, 6:2 nad českými dvojkami „pavúka“ Terezou Heřmanovou a Veronikou Sekerkovou.

    V súboji o titul si zmerajú sily s najvyššie nasadenými Lotyškami. Informovala o tom oficiálna webová stránka Slovenského tenisového zväzu.

    Tenis

    Tenis

    Kali Šupová.
    Kali Šupová.
    Šupová na európskom šampionáte pokračuje výborne. Postúpila už do semifinále
    dnes 20:14
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