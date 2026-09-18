Čerstvá svetová jednotka Rybakinová nepomôže svojej krajine: Posledný mesiac bol náročný

Čerstvá svetová jednotka Jelena Rybakinová z Kazachstanu vynechá finálový turnaj Pohára Billie Jean Kingovej, ktorý sa uskutoční budúci týždeň v Šen-čene. Dvadsaťsedemročná tenistka to oznámila na Instagrame.
„Posledný mesiac bol pre moje telo veľmi náročný. Preto si potrebujem oddýchnuť, aby som mohla opäť nastupovať v najlepšej forme.
Dievčatám prajem veľa šťastia,“ uviedla Rybakinová, ktorá minulý víkend vo finále US Open zdolala obhajkyňu titulu Arynu Sabalenkovú.
Rybakinová navyše vystriedala Bielorusku na čele rebríčka WTA. Víťazka troch grandslamových turnajov sa stala svetovou jednotkou po prvýkrát.
Kazachstan sa bez nej bude musieť zaobísť vo štvrťfinále Billie Jean Cupu proti Španielsku. Jednotkou tímu by teraz mala byť aktuálne 78. hráčka sveta Julia Putincevová. Víťaz zápasu narazí na lepšieho z dvojice Česko – Veľká Británia