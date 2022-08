Polášek pre zranenie vynechá US Open. Koniec kariéry si nepripúšťa

BRATISLAVA. Slovenský tenista Filip Polášek nebude obhajovať vlaňajšiu semifinálovú účasť vo štvorhre na grandslamovom US Open.

"Po návrate sa stav zlepšil a na antuke nič nenasvedčovalo tomu, že by mala nastať zmena k horšiemu. S prechodom na trávu sa tak ale stalo. V stave, v akom som bol, sa už športovať nedalo, hoci sme to ešte dotiahli až do štvrťfinále Wimbledonu.

Má to však svoje fyzické i psychické limity, pretože po jednotlivých stretnutiach to už prílišná rozkoš nebola," pokračoval Polášek, ktorý zatiaľ netrénuje a nevie povedať, kedy by sa mohol vrátiť na kurty.