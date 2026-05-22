Šramková sa dostala do hlavnej súťaže na grandslame v Paríži. Zvládla trojsetový boj

Roland Garros 2026
Ženy - kvalifikácia - finále:
Rebecca Šramková (SR-13) - Maria Lourdesová Carleová (Arg.) 6:4, 5:7, 6:2
Slovenská tenistka Rebecca Šramková sa prebojovala do hlavnej súťaže na grandslamovom turnaji Roland Garros.
Vo finále kvalifikácie si na parížskej antuke v pozícii nasadenej trinástky poradila s Argentínčankou Mariou Lourdesovou Carleovou po trojsetovom boji 6:4, 5:7, 6:2.
Šramková odplatila prehru Argentínčanke z apríla minulého roka. Vtedy rovnako na antuke neuspela v Madride.
Bbude jedinou slovenskou zástupkyňou vo dvojhre. V mužskom singli Slovensko nebude mať zastúpenie.