Polášek si o ďalší grandslamový titul nezahrá. Tesne prehral v semifinále

NEW YORK. Slovenský tenista Filip Polášek s Austrálčanom Johon Peersom neuspeli v semifinále mužskej štvorhry na grandslamovom US Open. Ako turnajové osmičky prehrali so siedmym nasadeným britsko-brazílskym párom Jamie Murray, Bruno Soares 3:6, 6:3, 4:6.

V rozhodujúcom sete však v tzv. Tildenovom geme za stavu 3:3 stratil podanie a Murray so Soaresom už dotiahli zápas do úspešného konca.

Po príchode na Slovensko čakajú Poláška reprezentačné povinnosti.

"Na Davis Cup som sa vždy tešil a aj teraz sa teším. Som rád, že sme s kapitánom Tiborom Tóthom našli spoločnú reč. Verím, že to bude stretnutie, ktoré vyhráme my, bez ohľadu na to, kto tie potrebné tri body získa. Hlavne aby sme na konci oslavovali my," dodal.