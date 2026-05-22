Wawrinka ich chce späť na rozlúčku. Opýtam sa v múzeu, zdôraznil pred Roland Garros

Švajčiarsky tenista Stan Wawrinka uvažuje pred štartom na parížskej antuke nad návratom k svojim slávnym šortkám, ktoré mal oblečené pri svojom víťazstve na Roland Garros v roku 2015.
Trojnásobný grandslamový šampión si ich však bude musieť požičať z miestneho múzea, ktorému ich venoval.
Štyridsaťjedenročný Wawrinka sa pripravuje na svoje 21. a záverečné vystúpenie na druhom grandslame sezóny.
Rozlúčku s ním môžu absolvovať aj slávne šortky, ktoré mal po triumfe na kurte Philippa Chatriera v roku 2015 vyvesené na stole na pozápasovej tlačovej konferencii.
„Opýtam sa v múzeu. Nie som si istý. Možno ich môžeme predtým vyprať,“ vtipkoval Švajčiar.
Wawrinka si užíva rozlúčkovú sezónu na okruhu ATP a dúfa, že zopakuje postup do tretieho kola, ktorý zaznamenal na svojom poslednom Australian Open začiatkom roka.
„Som veľmi spokojný s tým, čo som dokázal počas svojej dlhej tenisovej kariéry, a teším sa, keď odložím raketu, aby som si mohol užiť aj iné veci,“ citovala víťaza troch rôznych grandslamov agentúra AFP.
Bývalý hráč číslo tri na svete sa na Roland Garros predstaví vďaka voľnej karte a v prvom kole ho čaká nasadená sedemnástka Arthur Fils z Francúzska.