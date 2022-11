Slovenské tenistky čelia Austrálčankam. Ktoré hráčky dostali dôveru?

GLASGOW. Slovenky nastúpia v úvodnom stretnutí finálového turnaja Pohára Billie Jean Kingovej proti Austrálčankám.

Ako prvá sa predstaví Viktória Kužmová, ktorá bude hrať proti Storm Sandersovej.

Následne by mala nastúpiť Anna Karolína Schmiedlová, ktorej by sa mala postaviť do cesty Ajla Tomljanovičová.

Na záverečnú štvorhru nateraz nehrajúci kapitáni nominovali Terezu Mihalíkovú s Viktóriou Kužmovou a Ellen Perezovú so Storm Sandersovou.