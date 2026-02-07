Slovenky čaká v apríli boj o miesto v baráži, predstavia sa v Portugalsku

Tenistky Slovenska odštartujú tohtoročné účinkovanie v Pohári Billie Jean Kingovej (PBJK) v euro-africkej zóne na aprílovom (7. - 11. apríla) turnaji v portugalskom meste Oeiras.
Celkovo sa tam predstaví 16 tímov, ktoré zabojujú o tri miestenky do novembrovej baráže o postup do kvalifikácie na budúci rok. Štyria najhoršie tímy naopak zostúpia do nižšej fázy súťaže.
Okrem Slovenska zabojujú v Oeiras ešte Chorvátsko, Dánsko, Francúzsko, Gruzínsko, Nemecko, Maďarsko, Lotyšsko, Litva, Holandsko, Nórsko, Portugalsko, Rumunsko, Srbsko, Švédsko a Turecko.
Hrať by sa mala základná skupina, následne by sa mali uskutočniť súboje o postup, respektíve udržanie.
Slovenkám sa v novembri nepodarilo postúpiť do kvalifikácie PBJK, na miniturnaji v argentínskej Cordobe obsadili v C-skupine tretiu pozíciu po prehrách s Argentínou (0:3) a Švajčiarskom (1:2).