    Slovenky čaká v apríli boj o miesto v baráži, predstavia sa v Portugalsku

    Vľavo sklamaná slovenská tenistka Rebecca Šramková a vpravo kapitán tímu Matej Lipták
    Vľavo sklamaná slovenská tenistka Rebecca Šramková a vpravo kapitán tímu Matej Lipták (Autor: TASR)
    TASR|7. feb 2026 o 12:22
    ShareTweet0

    O tri miestenky zabojuje 16 tímov.

    Tenistky Slovenska odštartujú tohtoročné účinkovanie v Pohári Billie Jean Kingovej (PBJK) v euro-africkej zóne na aprílovom (7. - 11. apríla) turnaji v portugalskom meste Oeiras.

    Celkovo sa tam predstaví 16 tímov, ktoré zabojujú o tri miestenky do novembrovej baráže o postup do kvalifikácie na budúci rok. Štyria najhoršie tímy naopak zostúpia do nižšej fázy súťaže.

    Okrem Slovenska zabojujú v Oeiras ešte Chorvátsko, Dánsko, Francúzsko, Gruzínsko, Nemecko, Maďarsko, Lotyšsko, Litva, Holandsko, Nórsko, Portugalsko, Rumunsko, Srbsko, Švédsko a Turecko.

    Hrať by sa mala základná skupina, následne by sa mali uskutočniť súboje o postup, respektíve udržanie.

    Slovenkám sa v novembri nepodarilo postúpiť do kvalifikácie PBJK, na miniturnaji v argentínskej Cordobe obsadili v C-skupine tretiu pozíciu po prehrách s Argentínou (0:3) a Švajčiarskom (1:2).

    Tenis

    Tenis

    Vľavo sklamaná slovenská tenistka Rebecca Šramková a vpravo kapitán tímu Matej Lipták
    Vľavo sklamaná slovenská tenistka Rebecca Šramková a vpravo kapitán tímu Matej Lipták
    Slovenky čaká v apríli boj o miesto v baráži, predstavia sa v Portugalsku
    dnes 12:22
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Tenis»Slovenky čaká v apríli boj o miesto v baráži, predstavia sa v Portugalsku