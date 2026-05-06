Ostapenková v Ríme deklasovala domácu outsiderku, stratila len jeden gem

Lotyšská tenistka Jelena Ostapenková postúpila do 2. kola turnaja WTA 1000 v Ríme. V prvom kole vyradila Talianku Lucreziu Stefaniniovú hladko 6:0, 6:1.
V ďalšej fáze ju čaká šiesta nasadená Amanda Anisimovová z USA, ktorá mala v úvodnej fáze voľný žreb.
WTA Rím
dvojhra - 1. kolo:
Laura Siegemundová (Nem.) - Sara Bejleková (ČR) 6:4, 6:4
Solana Sierrová (Arg.) - Tamara Korpatschová (Nem.) 6:3, 6:1
Alexandra Ealaová (Filip.) - Magdalena Frechová (Poľ.) 6:0, 3:6, 6:4
Leolia Jeanjeanová (Fr.) - Beatriz Haddadová Maiová (Braz.) 7:6 (6), 6:4
Kateřina Siniaková (ČR) - Lois Boissonová (Fr.) 6:2, 6:3
Tyra Caterina Grantová (Tal.) - Lisa Pigatová (Tal.) 1:6, 6:2, 6:4
Viktorija Golubicová (Švaj.) - Federica Urgesiová (Tal.) 6:1, 6:1
Taylor Townsendová (USA) - Nuria Brancacciová (Tal.) 6:3, 6:2
Peyton Stearnsová (USA) - Janice Tjenová (Indon.) 6:4, 6:4
Maria Sakkariová (Gréc.) - Lilli Taggerová (Rak.) 5:7, 6:3, 6:0
Tereza Valentová (ČR) - Julia Putinzevová (Kaz.) 6:3, 6:2
Jelena Ostapenková (Lot.) - Lucrezia Stefaniniová (Tal.) 6:0, 6:1
Tatjana Mariová (Nem.) - Magda Linettová (Poľ.) 6:0, 6:3
Panna Udvardyová (Maď.) - Alina Kornejevová (Rus.) 6:2, 7:6 (2)
