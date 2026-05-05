    Krejčíková v Ríme zvládla úvodnú prekážku, uspela aj olympijská šampiónka

    Barbora Krejčíková (Autor: SITA/AP)
    TASR|5. máj 2026 o 16:14
    Češka vyradila francúzsku súperku.

    Česká tenistka Barbora Krejčíková postúpila do 2. kola turnaja WTA 1000 v Ríme. V prvom kole vyradila Elsu Jacquemotovú z Francúzska v dvoch setoch 6:2 a 6:4.

    Ďalej ide aj Číňanka Čchin-wen Čeng, olympijská šampiónka z OH 2024 v Paríži zdolala Maďarku Annu Bondarovú 3:6, 6:3, 6:4.

    WTA Rím

    dvojhra - 1. kolo:

    Čchin-wen Čeng (Čína) - Anna Bondarová (Maď.) 3:6, 6:3, 6:4

    Oleksandra Olijnykovová (Ukr.) - Petra Marčinková (Chor.) 6:1, 6:3

    Bianca Andreescuová (Kan.) - Sofia Keninová (USA) 6:4, 7:5

    Barbora Krejčíková (ČR) - Elsa Jacquemotová (Fr.) 6:2, 6:4

    Tenis

    Domov»Tenis»Krejčíková v Ríme zvládla úvodnú prekážku, uspela aj olympijská šampiónka