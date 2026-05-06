Wawrinka povie definitívne zbohom. Bohatú kariéru ukončí na domácom podujatí

Švajčiarsky tenista Stan Wawrinka sa rozlúči s hráčskou kariérou na domácej pôde.
Organizátori turnaja ATP v Bazileji pripravili pre 41-ročného hráča špeciálny ceremoniál, ktorý sa uskutoční v pondelok 26. októbra.
Wawrinka už dávnejšie oznámil, že prebiehajúca sezóna na okruhoch bude jeho posledná.
Švajčiar získal počas 24 rokov tri grandslamové tituly, zlato na olympijských hrách 2008 a bol aj tretí hráč svetového rebríčka ATP.
Podľa očakávania sa napokon dohodol s organizátormi na účasti na prestížnom domácom turnaji.
V Bazileji sa uskutoční oslava jeho kariéry v úvodnej fáze turnaja, počas večera sa bude spomínať na kariéru reprezentanta Švajčiarska.
„Rád by hral navždy, ale Bazilej bude poslednou stanicou Stana Wawrinku v jeho kariére. Čaká nás emotívny večer plný spomienok, prekvapení a magických momentov v jeho kariére,“ uviedli organizátori turnaja na oficiálnom webe podujatia.
Pri svojej rozlúčkovej sezóne je Wawrinka veľkým diváckym lákadlom, na viaceré prestížne turnaja dostal od organizátorov voľnú kartu.