    Wawrinka povie definitívne zbohom. Bohatú kariéru ukončí na domácom podujatí

    TASR|6. máj 2026 o 08:45
    Švajčiarsky tenista Stan Wawrinka sa rozlúči s hráčskou kariérou na domácej pôde.

    Organizátori turnaja ATP v Bazileji pripravili pre 41-ročného hráča špeciálny ceremoniál, ktorý sa uskutoční v pondelok 26. októbra.

    Wawrinka už dávnejšie oznámil, že prebiehajúca sezóna na okruhoch bude jeho posledná.

    Švajčiar získal počas 24 rokov tri grandslamové tituly, zlato na olympijských hrách 2008 a bol aj tretí hráč svetového rebríčka ATP.

    Podľa očakávania sa napokon dohodol s organizátormi na účasti na prestížnom domácom turnaji.

    V Bazileji sa uskutoční oslava jeho kariéry v úvodnej fáze turnaja, počas večera sa bude spomínať na kariéru reprezentanta Švajčiarska.

    „Rád by hral navždy, ale Bazilej bude poslednou stanicou Stana Wawrinku v jeho kariére. Čaká nás emotívny večer plný spomienok, prekvapení a magických momentov v jeho kariére,“ uviedli organizátori turnaja na oficiálnom webe podujatia.

    Pri svojej rozlúčkovej sezóne je Wawrinka veľkým diváckym lákadlom, na viaceré prestížne turnaja dostal od organizátorov voľnú kartu.

