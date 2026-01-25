    Junior Sloboda zvládol v Melbourne prvú prekážku, Mihalíková končí aj v mixe

    Leon Sloboda.
    Leon Sloboda. (Autor: Facebook/STZ)
    TASR|25. jan 2026 o 12:05
    ShareTweet0

    Šestnásťročného Slováka v 2. kole čaká trinásty nasadený hráč.

    Slovenský tenista Leon Sloboda postúpil na juniorskom grandslamovom turnaji Australian Open do 2. kola dvojhry.

    Šestnásťročný Slovák si poradil so Španielom Valentinom Gonzalezom-Galinom 6:2, 7:6 (0) a v ďalšej fáze ho čaká o rok starší trinásty nasadený Američan Jack Secord.

    V 2. kole miešanej štvorhry vypadla slovenská tenistka Tereza Mihalíková s Britom Lloydom Glasspoolom.

    Slovensko-britské duo prehralo v pozícii nasadenej osmičky s Ruskou Irinou Chromačevovou a Američanom Christianom Harrisonom 6:4, 5:7, 7:10.

    Mihalíková sa v rovnakej fáze rozlúčila s turnajom aj vo štvorhre, kde nastúpila po boku Britky Olivie Nichollsonovej.

    Tenis

    Tenis

    Leon Sloboda.
    Leon Sloboda.
    Junior Sloboda zvládol v Melbourne prvú prekážku, Mihalíková končí aj v mixe
    dnes 12:05
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Tenis»Junior Sloboda zvládol v Melbourne prvú prekážku, Mihalíková končí aj v mixe