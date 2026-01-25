Junior Sloboda zvládol v Melbourne prvú prekážku, Mihalíková končí aj v mixe

Slovenský tenista Leon Sloboda postúpil na juniorskom grandslamovom turnaji Australian Open do 2. kola dvojhry.
Šestnásťročný Slovák si poradil so Španielom Valentinom Gonzalezom-Galinom 6:2, 7:6 (0) a v ďalšej fáze ho čaká o rok starší trinásty nasadený Američan Jack Secord.
V 2. kole miešanej štvorhry vypadla slovenská tenistka Tereza Mihalíková s Britom Lloydom Glasspoolom.
Slovensko-britské duo prehralo v pozícii nasadenej osmičky s Ruskou Irinou Chromačevovou a Američanom Christianom Harrisonom 6:4, 5:7, 7:10.
Mihalíková sa v rovnakej fáze rozlúčila s turnajom aj vo štvorhre, kde nastúpila po boku Britky Olivie Nichollsonovej.