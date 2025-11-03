Najlepší svetoví tenisti zavítajú na ďalšiu exhibíciu. Začiatkom nového roka sa predstavia v Kórei

LONDÝN. Jannik Sinner a Carlos Alcaraz odohrajú v januári exhibičný zápas v Južnej Kórei, oznámili v pondelok organizátori. Dvaja najlepší tenisti sveta turnaj absolvujú bv rámci pripravy na Australian Open.
Dvojica, ktorá vyhrala deväť z posledných desiatich grandslamových titulov, nastúpi 10. januára v Hyundai Card Super Match v hale Inspire Arena v Incheone, osem dní pred začiatkom prvého grandslamu sezóny v Melbourne Parku.
Exhibícia už v minulosti prilákala niektoré z najväčších mien mužského tenisu, vrátane Rogera Federera, Rafaela Nadala, Novaka Djokovića a Petea Samprasa, ako aj ženské legendy Mariu Šarapovovú a Venus Williamsovú.
Organizátori zatiaľ nezverejnili informácie o výške odmien za tento jednorazový zápas.
Sinner a Alcaraz sa v tejto sezóne stretli v troch zo štyroch grandslamových finále a minulý mesiac si zahrali aj o titul na exhibičnom turnaji Six Kings Slam v Rijáde.
Sinner v tomto súboji zvíťazil a podľa medializovných informácií si pripísal 6 miliónov dolárov.
Talian v nedeľu získal svoj prvý titul na Paris Masters a vrátil sa na pozíciu svetovej jednotky, keďže Španiel Alcaraz na turnaji vypadol.
Alcaraz sa dostal na čelo rebríčka po tom, čo v septembri porazil Sinnera vo finále US Open a zlepšil svoju vzájomnú bilanciu s rivalom na 10:5 v oficiálnych zápasoch.
Dvojica sa stretla aj vo vypätom finále Roland Garros v júni, kde Alcaraz vyhral v piatich setoch, no Sinner mu o mesiac neskôr vrátil úder vo finále Wimbledonu.