Veľkí rivali si to rozdali v ďalšom finále. Alcaraz podal veľkolepý výkon a bude svetová jednotka

US Open 2025
Dvojhra mužov - finále:
Carlos Alcaraz - Jannik Sinner 6:2, 3:6, 6:1, 6:4
NEW YORK. Španielsky tenista Carlos Alcaraz triumfoval druhýkrát v kariére na grandslamovom US Open a v pondelok bude svetovou jednotkou..
Vo finále dvojhry zdolal v pozícii turnajovej dvojky najvyššie nasadeného obhajcu titulu Taliana Jannika Sinnera 6:2, 3:6, 6:1, 6:4.
Alcaraz získal celkovo šiestu trofej z podujatí veľkej štvorky, v New Yorku prvýkrát zvíťazil v roku 2022.
Na štadióne Arthura Ashea V nedeľu ukončil Sinnerovu sériu 27 víťazných grandslamových zápasov na tvrdom povrchu a odplatil mu finálovú prehru z Wimbledonu.
Vzájomnú bilanciu si vylepšil na 10:5. Španiel vyhral dvakrát US Open, Roland Garros i Wimbledon, ku skompletizovaniu grandslamovej zbierky mu chýba už iba titul z Australian Open.
Za triumf vo Flushing Meadows zinkasuje prémiu päť miliónov dolárov pred zdanením. Do rebríčka ATP si pripíše 2000 bodov a vystrieda Sinnera na mužskom tróne.
Talian nevyužil šancu na zisk piateho grandslamového titulu. S Alcarazom prehral v tomto roku štvrtýkrát.
Španielovi podľahol vo finále Roland Garros, v ktorom nevyužil tri mečbaly i na podujatiach Masters 1000 v Ríme a Cincinnati.
V generálke na Us Open zápas po prvom sete skrečoval pre chorobu a následne sa odhlásil z mixu, v ktorom mal nastúpiť po boku Češky Kateřiny Siniakovej.
Finálový zápas mužského singla sa začal s vyše polhodinovým oneskorením. Svoju účasť na vyvrcholení turnaja avizoval americký prezident Donald Trump a tak pri vstupe do areálu boli prísne bezpečnostné kontroly.
Alcarazovi skvele vyšiel úvod duelu, keď hneď v úvodnom geme prelomil podanie Sinnera a po potvrdení brejku sa ujal vedenia 2:0.
Španiel ťažil z výborného pohybu po dvorci, mal navrch v dlhších výmenách. V siedmom geme aj vďaka sérii kvalitných returnov opäť získal Sinnerov servis a prvý set sa stal jasne jeho korisťou.
Na začiatku druhého dejstva mal k dispozícii brejkbal, Sinner ho však odvrátil, čo ho výrazne povzbudilo.
Za stavu 2:1 čistou hrou zobral Alcarazovi servis, následne potvrdil brejk a druhý set už dotiahol do úspešného konca.
Alcaraz sa však rýchlo zmobilizoval a v treťom sete ovládol dianie na dvorci, keď po dvoch brejkoch si vybudoval rozhodujúci náskok 5:0.
Vo štvrtom sete za stavu 2:2 po nevynútenej chybe Sinnera opäť Taliana brejkol a šancu na zisk titulu uť z rúk nepustil. Za stavu 5:4 premenil pri vlastnom servise hneď prvý mečbal- Na winnery vyhral 41:20.