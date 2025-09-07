    Veľkí rivali si to rozdali v ďalšom finále. Alcaraz podal veľkolepý výkon a bude svetová jednotka

    Fotogaléria (27)
    Carlos Alcaraz. (Autor: TASR/AP)
    Sportnet, TASR|7. sep 2025 o 23:31
    Počas celého turnaja stratil jediný set.

    US Open 2025

    Dvojhra mužov - finále:

    Carlos Alcaraz - Jannik Sinner 6:2, 3:6, 6:1, 6:4

    NEW YORK. Španielsky tenista Carlos Alcaraz triumfoval druhýkrát v kariére na grandslamovom US Open a v pondelok bude svetovou jednotkou..

    Vo finále dvojhry zdolal v pozícii turnajovej dvojky najvyššie nasadeného obhajcu titulu Taliana Jannika Sinnera 6:2, 3:6, 6:1, 6:4.

    Alcaraz získal celkovo šiestu trofej z podujatí veľkej štvorky, v New Yorku prvýkrát zvíťazil v roku 2022.

    Na štadióne Arthura Ashea V nedeľu ukončil Sinnerovu sériu 27 víťazných grandslamových zápasov na tvrdom povrchu a odplatil mu finálovú prehru z Wimbledonu.

    Vzájomnú bilanciu si vylepšil na 10:5. Španiel vyhral dvakrát US Open, Roland Garros i Wimbledon, ku skompletizovaniu grandslamovej zbierky mu chýba už iba titul z Australian Open.

    Za triumf vo Flushing Meadows zinkasuje prémiu päť miliónov dolárov pred zdanením. Do rebríčka ATP si pripíše 2000 bodov a vystrieda Sinnera na mužskom tróne.

    Fotogaléria zo zápasu Jannik Sinner - Carlos Alcaraz (finále US Open 2025)
    Jannik Sinner počas finále dvojhry na US Open 2025.
    Carlos Alcaraz počas finále dvojhry na US Open 2025.
    Carlos Alcaraz počas finále dvojhry na US Open 2025.
    Carlos Alcaraz počas finále dvojhry na US Open 2025.
    27 fotografií
    Jannik Sinner počas finále dvojhry na US Open 2025.Jannik Sinner počas finále dvojhry na US Open 2025.Španielsky tenista Carlos Alcaraz reaguje počas finálového zápasu mužskej dvojhry proti Talianovi Jannikovi Sinnerovi na záverečnom grandslamovom turnaji US Open v New Yorku.Johnny McDaid a Courtney Coxová počas finále dvojhry na US Open 2025. Americký prezident Donald Trump máva počas príchodu na finále mužskej dvojhry medzi Talianom Jannikom Sinnerom a Španielom Carlosom Alcarazom na záverečnom grandslamovom turnaji US Open v New Yorku.Carlos Alcaraz počas finále dvojhry na US Open 2025. Jannik Sinner počas finále dvojhry na US Open 2025.Donald Trump počas finále dvojhry na US Open 2025.Sting počas finále dvojhry na US Open 2025.Bruce Springsteen počas finále dvojhry na US Open 2025.Jannik Sinner počas finále dvojhry na US Open 2025.Carlos Alcaraz počas finále dvojhry na US Open 2025.Carlos Alcaraz počas finále dvojhry na US Open 2025.Jannik Sinner počas finále dvojhry na US Open 2025.Carlos Alcaraz počas finále dvojhry na US Open 2025.Jannik Sinner počas finále dvojhry na US Open 2025.Jannik Sinner počas finále dvojhry na US Open 2025.Carlos Alcaraz počas finále dvojhry na US Open 2025.Carlos Alcaraz počas finále dvojhry na US Open 2025.Jannik Sinner počas finále dvojhry na US Open 2025.Carlos Alcaraz počas finále dvojhry na US Open 2025.Carlos Alcaraz počas finále dvojhry na US Open 2025.Carlos Alcaraz počas finále dvojhry na US Open 2025.

    Talian nevyužil šancu na zisk piateho grandslamového titulu. S Alcarazom prehral v tomto roku štvrtýkrát.

    Španielovi podľahol vo finále Roland Garros, v ktorom nevyužil tri mečbaly i na podujatiach Masters 1000 v Ríme a Cincinnati.

    V generálke na Us Open zápas po prvom sete skrečoval pre chorobu a následne sa odhlásil z mixu, v ktorom mal nastúpiť po boku Češky Kateřiny Siniakovej.

    Finálový zápas mužského singla sa začal s vyše polhodinovým oneskorením. Svoju účasť na vyvrcholení turnaja avizoval americký prezident Donald Trump a tak pri vstupe do areálu boli prísne bezpečnostné kontroly.

    Alcarazovi skvele vyšiel úvod duelu, keď hneď v úvodnom geme prelomil podanie Sinnera a po potvrdení brejku sa ujal vedenia 2:0.

    Španiel ťažil z výborného pohybu po dvorci, mal navrch v dlhších výmenách. V siedmom geme aj vďaka sérii kvalitných returnov opäť získal Sinnerov servis a prvý set sa stal jasne jeho korisťou.

    Na začiatku druhého dejstva mal k dispozícii brejkbal, Sinner ho však odvrátil, čo ho výrazne povzbudilo.

    Za stavu 2:1 čistou hrou zobral Alcarazovi servis, následne potvrdil brejk a druhý set už dotiahol do úspešného konca.

    Alcaraz sa však rýchlo zmobilizoval a v treťom sete ovládol dianie na dvorci, keď po dvoch brejkoch si vybudoval rozhodujúci náskok 5:0.

    Vo štvrtom sete za stavu 2:2 po nevynútenej chybe Sinnera opäť Taliana brejkol a šancu na zisk titulu uť z rúk nepustil. Za stavu 5:4 premenil pri vlastnom servise hneď prvý mečbal- Na winnery vyhral 41:20.

    Pavúk mužskej dvojhry US Open 2025

    Tenis

