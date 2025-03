Štvorhra len pre fajnšmekrov? Češka s Američankou búrajú tenisové stereotypy

Štvorhra tak aj cez svoju nespornú kvalitu nemá toľko pozornosti, koľko by si zaslúžila. Tento fenomén môžeme pozorovať aj v médiách či na sociálnych sieťach.

Zároveň často v tenise počúvame, že ide o výrazne individuálny šport, v ktorom sa hráči musia spoľahnúť predovšetkým na seba. To však určite neplatí o štvorhre.

To, ako je tenisová štvorhra v súčasnosti často znižovanou športovou disciplínou, nemusíme pozorovať len priamo na poloprázdnych tenisových tribúnach po celom svete či na nízkej propagácii zo strany tenisových asociácií.

Českí tenisti Tomáš Macháč a Kateřina Siniaková získali zlato v mixe na OH v Paríži 2024. (Autor: TASR/AP)

V ankete sa umiestnila na 4. mieste. To vzbudilo rozruch a nesúhlas s týmto vyhodnotením nielen medzi tenistami, ale aj ďalšími športovcami.

Avšak ani to podľa českých novinárov nestačilo na to, aby sa dostala aspoň na pódiovú priečku.

Hoci sa to môže zdať ako pozitívne pre štvorhru ako takú, pre hráčov špecializujúcich sa len na štvorhru to tak byť nemusí.

Táto situácia samozrejme poukázala na to, ako sa párové disciplíny neberú príliš vážne a takmer celá pozornosť sa venuje dvojhre.

Tu, ako je to dobre známe aj v slovenskom prostredí, si konečne aj profesionálni deblisti vyslúžia tak zaslúžený potlesk a obdiv v takej miere, ako to často zažívajú len singlisti.

Avšak teraz by sa situácia teoreticky mohla zmeniť. Štvorhra by sa mohla stať disciplínou, na ktorú sa nehrnú fanúšikovia len jednorazovo.

V nedávnom období to bolo vidieť aj v Riu de Janeiro, keď domáce publikum, pre niekoho až prehnane, podporovalo svojich domácich favoritov Marcela Mela s Rafaelom Matosom, ktorí napokon celé podujatie aj vyhrali.

Mohol byť však za tým fakt, že sa zápas začínal neskôr večer ako posledná v poradí a tiež pravdepodobne to, že na centrálny kurt sa predávajú samostatné vstupenky, ktoré sú v porovnaní s tými na iné kurty výrazne drahšie.

Redaktor poukázal na typ vstupenky, ktorá na Australian Open umožňuje navštevovať všetky kurty okrem troch najväčších a je teda aj prirodzene lacnejší než vstupenky na väčšie kurty.

"Pomohlo vám v zápase to, že ste mohli hrať pred veľkým publikom a je to niečo, čo si myslíte, že by organizátori grandslamových turnajov mali povoliť pre všetky finálové zápasy vo štvorhre?" opýtal sa Američanky.

Townsendová na túto otázku, vedľa hlavou prikyvujúcej Siniakovej, reagovala:

"Samozrejme, že s tým súhlasím. Na US Open nám Eric Butorac (Pozn.: tamojší riaditeľ pre vzťahy s hráčmi na turnaji) dal viac než 200 vstupeniek, ktoré sme mohli dať hocikomu a ja som ich rozdala zadarmo.

Myslím si, že toto je príležitosť pre ľudí, aby sa mohli ísť pozrieť na veľmi kvalitný tenis. Takže je to určite niečo, čo si myslím, že by sa malo na turnajoch podporovať a dať nám tak šancu, aby sme mohli hrať pred takým veľkým publikom.

To, čo sme tu teraz videl, nám len ukazuje, že tu sú ľudia, ktorí nás prídu podporiť. Mali by sme teda dať fanúšikom možnosť nás vidieť hrať na kurte a nie všetko len prehnane monetizovať."