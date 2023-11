Keď sú dvaja viac než štyria. Najskôr štvorhra kraľovala, teraz je podradnou disciplínou

Vidíte to, dokonca existujú dve disciplíny so štyrmi hráčmi na kurte a aj napriek tomu nie je popularita debla taká, aká bola kedysi.

Už by sme si ťažko vedeli predstaviť tenis bez niektorej z jeho troch disciplín. Okrem dvojhry a štvorhry má svoje miesto aj najmladšia disciplína, a to zmiešaná štvorhra.

Niektorí by štvorhru aj zrušili, ale prišli by sme tak o disciplínu, ktorá tiež prezentuje krásu tenisu, hoci trochu inú.

To by už v dnešnej dobe, keď deblisti dostávajú trikrát, alebo pokojne aj šesťkrát menej peňazí, a ešte spoločne ako dvojice, nešlo. To je spravodlivosť...

Napríklad Real Madrid bez Cristiana Ronalda je stále Real Madrid, ale ako sa bude volať tím Krejčíkovej so Siniakovou, keď z neho Siniaková odišla? Už to nie je tím.

Kde sú tie časy, keď Martina Navrátilová (US Open 1987) alebo John McEnroe (US Open 1979) získali grandslamový titul v oboch disciplínach?

Všetko to začali hráči ako Borg alebo Connors v 70. rokoch, ktorí predstavovali klasických hráčov od základnej čiary a do štvorhry sa nehrnuli. Týmto prerodom z tenisu vymizol aj štýl servis-volej.

"Hrať štvorhru je veľmi vzrušujúce a myslím si, že by sa to malo oceniť," povedal dvojnásobný grandslamový víťaz vo štvorhre a bývalá svetová jednotka Jamie Murray.

"Pokiaľ sa chcete uživiť, potrebujete chodiť na najväčšie turnaje a v rebríčku sa pohybovať v prvej päťdesiatke. Síce všade píšu, ako sa na podujatiach zdvíhajú prize money, ale keď sa na to pozriete bližšie, peniaze sa zvyšujú najmä vo dvojhre, v debli je to o pár centov. A to je nič. Trochu sa to zlepšilo, ale stále je to veľmi zlé," povedala v rozhovore pre Aktuálně.cz česká deblistka Renata Voráčová.

Spomeniete si, kedy ste naposledy videli štvorhru v televízii? Áno, správne, maximálne finálový zápas na grandslame alebo v tímových súťažiach. Štvorhra nezarába na televíznych právach ani na predaji vstupeniek.

"Prišlo na nás asi tak dvadsať ľudí, a to je nedôstojné voči nám, hráčkam. Je mi ľúto takto zakončiť sezónu," povedala na Turnaji majsteriek Barbora Krejčíková.