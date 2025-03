Mihalíková titul v Indian Wells nezískala, no aj tak si vylepší kariérne maximum

Isté však je, že si vylepší kariérne maximum, ktorým bolo 41. miesto. Z aktuálne 48. pozície sa v pondelok prvýkrát v kariére dostane do TOP 40. V onlajn vydaní figuruje na 33. priečke.

"Sme naozaj šťastné, že sme sa dostali na tomto turnaji až do finále. Chceli sme vyhrať trofej, no čo sa nám nepodarilo tu, veríme, že nám vyjde na budúci týždeň v Miami," povedala so smiechom na slávnostnom ceremionáli Mihalíková.

"Začiatkom roka som bola zranená, takže to pre mňa veľa znamená, že tu dnes môžem stáť. Ďakujem Olivii za skvelý týždeň, ďakujem môjmu partnerovi aj všetkým, ktorí nás povzbudzovali v Indian Wells ale aj doma. Súperky dnes hrali veľmi dobre, blahoželám im k zisku titulu," doplnila dvadsaťšesťročná najlepšia slovenská deblistka.