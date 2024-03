Halepová žiarila šťastím. Obdobie, ktorým si prešla, nepraje nikomu

Halepová nikdy nepripustila možnosť, že by vedome dopovala. Prípad sa dostal až na Športový arbitrážny súd (CAS) a napokon Rumunka s odvolaním uspela.

Trojčlenný súd 5. marca rozhodol, že pozitívny test mala po tom, čo sa zakázaná látka dostala do jej tela konzumáciou kontaminovaného doplnku.

Trest bol znížený na deväť mesiacov, a tak sa dvojnásobná grandslamová šampiónka mohla ihneď vrátiť do tenisového kolotoča.

"Ďakujem, že som dostala voľnú kartu a mala možnosť hrať na takomto veľkom turnaji v Miami. Bolo skvelé byť späť," povedala.

Išlo o niečo viac ako tenis

Pri jej návrate mala za súperku Španielku Paulu Badosovú. Napriek tomu, že čelila nepríjemným obvineniam, fanúšikovia na ňu nezanevreli.

"Cítila som sa veľmi dobre. Prevládali u mňa pozitívne emócie a bolo pekné vidieť, ako mi diváci fandili. Dodalo mi to energiu.

Myslím si, že aj úroveň tenisu bola dobrá, čo veľa ľudí nečakalo," vravela rodáčka z Konstanci na tlačovej konferencii po zápase.

Ten začala Badosová čistou hrou a získala prvých päť fiftínov. Halepová priznala, že pociťovala nervozitu, ale postupne sa dostala do rytmu a keď otočila druhý gem, povedala si: "Ok, nie som až taká zlá. Bude to dobré."