Halepová na súde uspela s odvolaním, na kurty sa môže vrátiť ihneď

LAUSANNE. Rumunská tenistka Simona Halepová uspela so svojím odvolaním a Športový arbitrážny súd v Lausanne (CAS) jej v utorok skrátil štvorročný trest za doping na deväť mesiacov.

Trojčlenný súd rozhodol, že Halepová mala pozitívny test po tom, čo sa zakázaná látka "dostala do jej tela konzumáciou kontaminovaného doplnku."

Bývalá svetová jednotka dostala trest v septembri 2023 na základe pozitívneho nálezu na US Open 2022 a následných nezrovnalostí v biologickom pase.

Halepová sa proti rozhodnutiu Medzinárodnej agentúry pre tenisovú integritu (ITIA) odvolala a tvrdila, že pozitívny test na roxadustat spôsobili kontaminované výživové doplnky.

Táto látka stimuluje telo k väčšej produkcii prirodzeného hormónu EPO, ktorý je už dlho dopingovým prostriedkom preferovaným u vytrvalostných športovcov.

AK by zostala v platnosti pôvodná dĺžka trestu, vypršal by až v októbri 2026, keď by Halepová mala už 35 rokov. Informovala agentúra AP.