Stachovskij odišiel potichu a s batohom na chrbte. Stále bráni svoju vlasť

A tento konflikt trvá doteraz. "Keď som videl zábery z Ukrajiny, nemohol som tomu uveriť. Snažil som sa rýchlo pochopiť, kde bola moja rodina, čo robila a ako zlé to je," povedal v rozhovore pre BBC .

Tridsaťšesťročný kyjevský rodák zavesil raketu na klinec v januári, keď vypadol už v kvalifikácii na Australian Open s Američanom Jeffreym Johnom Wolfom. Vo februári sa vybral na dovolenku do Dubaja, kde ho zastihla správa o tom, že jeho vlasť napadli ruské vojská.

"So cťou som reprezentoval Ukrajinu v Davisovom pohári takmer 17 rokov a nevidel som to tak, že zostanem mimo diania v mojej domovine."

Tenista, ktorý bol v rebríčku ATP najvyššie na 31. mieste, no napríklad v roku 2013 na londýnskom Wimbledone zdolal favorizovaného Švajčiara Rogera Federera, hneď vedel, aké budú jeho ďalšie kroky. S najbližšími sa vrátil do Budapešti, kde spolu žili.

Napriek tomu, že nikdy neabsolvoval vojenský výcvik, odvtedy bráni Ukrajinu. "Spávali sme so samopalom v ruke, museli sme byť pripravení pre prípad útoku," opisuje Stachovskij.

Jednu noc strávil v Ľvove a zamieril do Kyjeva, v ktorom sa stretol s bratom a otcom. Medzičasom tiež organizoval útek matky, švagrinej a dvoch neterí.

Nestalo sa a vycestoval do Bratislavy, kde si zabezpečil potrebnú výbavu, vrátane nepriestrelnej vesty. Nasledoval presun k ukrajinskej hranici, za ktorou údajne videl približne 100 detí stáť vonku v osemstupňovom mraze.

Po ústupe ruských vojsk z predmestia hlavného mesta sa dostal aj do Buče, v ktorej ruská armáda páchala vojnové zločiny.

"Veci, ktoré spáchali a spôsob, akým to urobili, boli mimoriadne neľudské. Ani sa nedá opísať slovami to, akú nenávisť v tom okamihu cítite voči ruskej armáde. Ľudia, ktorí tam žili, si toto nezaslúžili. Neboli súčasťou tejto vojny. Boli to civilisti a nedostali možnosť ďalej žiť," poznamenal.

V tom čase mal v hlave jasno: "Neváhal by som. Keby som videl ruského vojaka, viem, čo urobím."