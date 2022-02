Stachovskij: Pripravte sa na to, že budete mať hranice s Ruskom

SERGIJ STACHOVSKIJ je bývalý úspešný ukrajinský tenista. Roky patril do svetovej špičky, vyhral štyri turnaje ATP, niekoľko rokov žil a trénoval na Slovensku. Po skončení kariéry sa presťahoval do Budapešti, na Ukrajine začal podnikať vo vinárstve. Jeho krajinu však napadlo Rusko. "Ukrajinci, vrátane mňa, Rusom nikdy neodpustia to, čo sa stalo," vraví.

Situácia na hraniciach s Ukrajinou bola dlho napätá, ale čakali ste, že to vyústi do otvorenej invázie?

Všetci sme vedeli, ako to je, že nás obkľúčili Rusi. Nikto však nečakal, že dôjde až k takémuto otvorenému útoku a bombardovaniu celého územia. Mám rodinu v Kyjeve. Ruské vojsko je asi 25 kilometrov od Kyjeva. Myslím si, že ho Rusi neovládnu, je tam veľký počet ozbrojených ľudí a budú mesto brániť.