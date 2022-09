Rozmyslela si koniec kariéry? Serena Williamsová: Páči sa mi trend Toma Bradyho

NEW YORK. Americká tenistka Serena Williamsová sa naďalej definitívne nevyjadrila ku svojmu koncu kariéry.

Hoci pred nedávnym grandslamovým turnajom US Open jasne naznačila, že bude posledný v jej kariére, po ňom svoj odchod do športového dôchodku nepotvrdila.

Rekordná 23-násobná grandslamová šampiónka v rozhovore pre stanicu ABC uviedla, že sa jej páči "trend, ktorý ukázal Tom Brady."

Narážala tým na legendárneho hráča amerického futbalu, ktorý vo februári 2022 oznámil koniec kariéry, no niekoľko týždňov na to sa vrátil do tímu Tampa Bay Buccaneers.