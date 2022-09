Serene pomohlo, že nebola dobrá ako Venus. Sestry Williamsové zmenili šport

NEW YORK, BRATISLAVA. Keď videla svoju sestru, ako hrá svoj prvý profesionálny zápas, tešila sa, ale bola zároveň nešťastná. Chcela, aby sa aj o ňu zaujímali sponzori, aby aj ona mohla hrať takýto zápas.

Teraz sa s kariérou lúči mladšia z nich, Serena. Niet sa čomu čudovať, že si na rozlúčku vybrala práve US Open. Nie len, že je to pre ňu ako pre Američanku domáci grandslam, ale navyše to bol aj prvý grandslam, ktorý vyhrala.

V roku 1999 sa tam tešila z triumfu ako sedemnásťročná.

A svoj posledný zápas odohrala ako takmer 41-ročná. V treťom kole prehrala s Austrálčankou Ajlou Tomjanovičovou v troch setoch.