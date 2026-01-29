Chystá sa veľkolepý návrat? Serena Williamsová spravila prvý krok k návratu na kurty

Americká tenistka Serena Williamsová nevylúčila návrat do súťažného kolotoča. Štyridsaťročná hráčka ukončila hráčsku kariéru po US Open v roku 2022.
Víťazka 23 grandslamových titulov v dvojhre sa prednedávnom opäť zaregistrovala do systému Medzinárodnej agentúry pre integritu tenisu (ITIA).
Po šiestich mesiacoch strávených v testovacom programe sa môžu následne zaregistrovaní tenisti, respektíve tenistky vrátiť na turnaje.
„Toto sa ma skutočne pýtate v Today Show? Snažím sa užívať si momentálne život, ale zatiaľ neviem. Uvidíme, čo sa stane. Mám dve deti, som matka na plný úväzok a manželka,“ citovala BBC reakciu mladšej zo sestier Williamsových.
Venus Williamsová sa už istú dobu objavuje opäť na okruhu, na základnej voľnej karty sa nedávno predstavila aj na úvodnom grandslamovom turnaji Australian Open.