Neskončila som. Šance na návrat sú vysoké, vraví teraz Serena

„Naše cesty boli podobné, skoro rovnaké. Inšpiroval si milióny ľudí, vrátane mňa, na to nikdy nezabudneme. Vitaj v klube dôchodcov,“ napísala Serena.

Nedávno aj na instagrame privítala do tejto skupiny aj Rogera Federera:

BRATISLAVA. Bola to emotívna rozlúčka, slzy, mávala divákom. Aj pre magazín Vouge naznačila, že je to koniec jej aktívnej kariéry.

Odkedy odohrala posledný zápas na US Open ubehlo len 52 dní a teraz tvrdí 41-ročná Američanka opak.

Williamsová akoby si až teraz uvedomila, že už ju nečakajú žiadne zápasy a s touto realitou sa nedokáže úplne vyrovnať. Turnaje a zápasy jej zjavne chýbajú.

„V skutočnosti som o konci kariéry nepremýšľala. Druhý deň som sa prebudila, šla som na kurt a hovorila som si, že po prvý raz v živote ma nečaká turnaj. Bolo to ozaj zvláštne. Bolo to ako prvý deň zbytku môjho života a užívam si to, ale stále sa snažím nájsť rovnováhu,“ doplnila.

Zatiaľ z jej vyjadrení nie je jasné nakoľko myslí návrat na kurty vážne a či to bude na súťažnej úrovni.