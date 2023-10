Serena Williamsová našla novú záľubu po skončení kariéry, chystá sa napísať ďalšie knihy

Serena Williamsová sa so súťažným tenisom definitívne rozlúčila vlani na turnaji US Open v New Yorku, na ktorom sa prebojovala do 3. kola dvojhry.

Počas mimoriadne úspešnej kariéry k 23 singlovým grandslamovým titulom pridala ďalších 14 deblových titulov po boku staršej sestry Venus.

Počas kariéry tiež bola uznávaná za búranie rasových a rodových bariér v športe aj mimo neho.

Spomenuté dve plánované knihy nebudú prvé v portfóliu Sereny. Ešte v roku 2009 vydala memoáre pod názvom On the Line a vlani aj detskú obrázkovú knihu s názvom Dobrodružstvá Qai Qai.